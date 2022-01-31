北韓試射中長程彈道火星12型導彈 射程可達美國

北韓周一（31日）證實發射中長程地對地彈道導彈「火星12型」，為本月以來第7次試射。北韓聲稱今次試射是為檢驗「火星12型」的精準度及安全性，「火星12型」的射程覆蓋範圍可達美國關島，這亦是北韓自2017年以來首次試射「火星12型」導彈。

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南韓聯合參謀本部周日（30日）指，北韓當日上午7點52分於慈江道武坪里一帶向東部海域發射了一枚中程彈道導彈。據悉，今次試射的射程約800公里，飛行高度約2000公里。

北韓官媒朝中社證實，北韓國防科學院第二經濟委員會等部門於周日早上試射「火星12型」導彈，指這次試射是要檢驗「火星12型」的打擊精準度、安全性及操作性。

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韓聯社報道指，如果北韓將「火星12型」調整發射角度至30度至45度，其射程可達4,500至5,000公里。而平壤至關島的距離約3,400公里，代表北韓有能力部署可直接攻擊美國領土的核武器。

北韓曾於2016年的閱兵儀式上首次公開「火星12型」核彈，並於翌年9月試射這款導彈。

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責任編輯：鄭錦玲