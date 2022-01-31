【監管風暴】今年春晚快手與央視合作 短視頻股應聲炒上

快手 （01024） 公布，與內地央視春晚達成合作，前者用戶可在快手、快手極速版、快手概念版、雲視聽快TV等平台，觀看虎年春晚直播，同時參與快手22億元人民幣的紅包活動。早前，快手已公布與11間省市衛視春晚達成合作。

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

快手能與央視達成合作，令市場預期短視頻平台或有更多空間發展，減低監管憂慮，快手股價今日上午升近7%，嗶哩嗶哩（09626）升近6%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機