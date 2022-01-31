  • 15°C
香港時間 : 2022131日 (一) 11:18
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【監管風暴】今年春晚快手與央視合作 短視頻股應聲炒上

股樓投資 10:55 2022/01/31

分享：

快手 （01024） 公布，與內地央視春晚達成合作，前者用戶可在快手、快手極速版、快手概念版、雲視聽快TV等平台，觀看虎年春晚直播，同時參與快手22億元人民幣的紅包活動。早前，快手已公布與11間省市衛視春晚達成合作。

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

 

    點擊圖片放大
    +8
    +7

快手能與央視達成合作，令市場預期短視頻平台或有更多空間發展，減低監管憂慮，快手股價今日上午升近7%，嗶哩嗶哩（09626）升近6%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 謝克迪, CFA

嗶哩嗶哩—SW（09626） 快手—W（01024） 春晚 經濟 港股

上一篇文章

【內房危機】山東國企或接手成為控股股東 中國奧園見曙光？

下一篇文章

【中證監】境外IPO新規適用於H股紅籌股 VIE架構境外上市仍獲批准
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【電動汽車】九巴引入16架比亞迪電動巴士 新春後行駛兩大鬧市繁忙路段
【電動汽車】九巴引入16架比亞迪電動巴士 新春後行駛兩大鬧市繁忙路段
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【iOS更新】Apple iOS 15.4 系統更新 Emoji 及口罩 Face ID 辨識功能
【iOS更新】Apple iOS 15.4 系統更新 Emoji 及口罩 Face ID 辨識功能
【回港易】明日起恢復「回港易」及「來港易」計劃 接受珠海經港珠澳大橋入境香港
【回港易】明日起恢復「回港易」及「來港易」計劃 接受珠海經港珠澳大橋入境香港
【天降橫財】清潔工用10蚊買彩票中1億頭獎 過足十年荒誕生活 最後下場峰迴路轉
【天降橫財】清潔工用10蚊買彩票中1億頭獎 過足十年荒誕生活 最後下場峰迴路轉
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
【職場熱話】會計師行20K聘初級秘書 面試出3道難題 應徵者中途離場 誰是誰非惹熱議
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款