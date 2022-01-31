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【中證監】境外IPO新規適用於H股紅籌股 VIE架構境外上市仍獲批准

股樓投資 10:46 2022/01/31

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中證監接受外媒訪問時表示，內地當局即使實行的海外新股上市規定，將同時適用於希望在香港發行H股的內地企業，以及過往不需要中證監審批的紅籌股。早前當局規定，自今年2月15日開始，將要求特定企業在境外上市前，需先接受數據安全審查。

延伸閱讀：【2022年部署】瑞銀予恒指明年目標27000點 推薦8大港股為明年首選 見【下一頁

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中證監又指，今年當局首要任務是把中國市場更對外開放，而海外上市是其中一部分。中證監指，去年下半年中國企業在海外上市的步伐減慢，希望新規能改善情況，並避免2020年螞蟻集團上市前被叫停的情況。中證監又指，企業可用可變利益實體（VIE）架構在境外上市，但需要遵守相關規定，同時向中證監備案。

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撰文 : 謝克迪, CFA

經濟 中國證監會 香港 H股 紅籌股 中國市場 IPO

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