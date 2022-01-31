【券商點睇】渠道向社區化品牌升級轉變 綫下零售最差時刻已過

國金證券認為當前中國綫下零售業態至暗時刻已過，綫下消費將從底部修復，零售渠道結構預期會有一定變化。例如，綫下零售業在客流被大幅分流下不斷調整，向社區便利店、大型倉儲會員店、專業化品牌化店鋪聚焦，並通過一系列措施重構「人貨場」。2011至2020年的十年間，各零售渠道門店數量變化顯著，尤其是疫情發生後，專業店、社區化便利店門店數量快速上升，超市、家居建材、廠家直銷中心數量趨勢下降，百貨、倉儲會員店相對平穩。同時，百貨體/商圈轉型升級，品牌與區域共贏。通過改造商圈和商業體整體環境、抓住疫情後奢侈品消費回流國內和各大品牌對線下投入的再度重視以及「首店經濟」，做品牌和自身本體升級，為所在區域引流，達到品牌與區域共贏。

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該行又指，綫下零售業經營開始邊際改善。受益於綫下成本高位回落/綫上經營成本攀升、門店閉店潮帶來的競爭緩解，以及綫下零售業自身的改革推進，綫下零售業經營開始邊際改善。國家統計局的數據顯示，2021 年限額以上零售業單位中超市、便利店、百貨店、專業店和專賣店零售額比上年分別增長6%、16.9%、11.7%、12.8%和 12%，多個百貨體銷售額大幅增長。

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該行重申，疫情防控兩年後帶來的綫下活動的迫切需求，加上綫下零售業的困境轉型，綫下業態有望重新迎來活力。短期今年春節檔，節前人口遷徙強度大於去年，春節帶來的本地消費強度有望好於去年，擁有優質品牌、優質商圈和引流手段的百貨購物中心、倉儲式會員店、專業店有望實現開門紅。長期來看，從煥發消費活力需要角度，疊加中長期的消費者品類變遷趨勢，國金證券建議關注渠道優勢顯著、品類拓展順利、業績增長較快的專業店，以及社區團購影響逐步減退，主動調結構降庫存，庫存周轉率改善的連鎖超市。

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記者：林衛