【A股布局】國內公布金融數據未盡人意 市場悲觀情緒有待修復

2021年12月新增社融2.37萬億元（人民幣，下同），按年多增加7,206億元；社融存量按年增速為10.3%，較上月小幅上升0.2個百分點，仍處於歷史低位。12月社會零售總額按年增1.7%，較上月下降了2.2個百分點。另一方面，12月固定資產投資累計按年增速為4.9%，較上月下降0.3個百分點。整體而言，當前中國經濟仍然面臨一定下行壓力。

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光大證券指出，2021 年12月份以來，在降準降息、中央經濟工作會議等一系列傳統意義上利於市場上漲的重要事件之下，市場持續調整。這主要與兩方面的原因有關，一方面，超預期的政策也給市場帶來了當前經濟是否面臨著超預期下行壓力的擔憂。也正是因為如此，前期盈利預期較高的成長類行業面臨著更大的壓力。另一方面，海外流動性收緊、基金發行低迷、地緣政治事件，以及美國聯儲局加息預期等對市場也造成了一定程度的擾動。

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該行認為配置方向上，建議關注以穩為主的兩條主綫，包括穩增長和消費。穩增長方向，預計2022 年，「穩增長」政策將全面發力，並將成為資本市場中的核心主綫之一。2010年以來的五次固定資產投資增速上行區間中，整體表現最好的板塊包括銀行、地產、建材、家電、建築等典型受益於「穩增長」政策的行業。並且在每一次上行區間中，相關行業表現都位居前列。同時，受益於消費通脹剪刀差正在收窄的消費板塊。歷史上，通脹剪刀差明顯收窄時期，消費板塊多有不錯表現。業績而言，消費板塊 2022年業績的相對優勢可能會更加明顯。

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記者：林衛