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【港股市況】港股除夕半日市　恒生指數高開74點、阿里巴巴美團升約2%（不斷更新）

股市 09:46 2022/01/31

分享：

港股市況不斷更新

美股上周五向上，道指收市升564點，港股送牛迎虎半日市，恒生指數高開74點，報23624點。恒生科技指數升0.8%，報5332點。阿里巴巴 （09988） 升近2%、美團 （03690） 升2%、滙豐 （00005） 逆市跌1%。

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即市走勢：

【09：46】科技股造好，京東 （09618） 、快手 （01024） 分別升逾4%。

【09：45】大市轉升約40點。

【09：41】商湯 （00020） 收購上海徐匯區寫字樓，股價逆市升1%。

【商湯20】商湯集團擬斥33億人幣收購上海徐匯區寫字樓

【09：38】澳門勵駿 （01680） 早段跌幅擴大至逾25%，低見0.42元。

【09：35】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升2%；騰訊 （00700） 跌0.1%；美團 （03690） 升近3%。

【09：35】金融股向下，滙豐 （00005） 跌2%，低見54.3元，友邦 （01299） 跌1%。

【09：34】大市開市後轉跌約50點。

【09：30】澳門勵駿 （01680） 逆市跌近15%。

【周焯華案件】德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉非法經營網上賭博遭澳門司警拘捕　旗下勵駿創建：公司與事件無關、未受影響（第二版）

【09：28】雨潤食品 （01068） 指集團重整方案獲通過，股價升逾14%。

【雨潤重組】雨潤集團重組獲法院批准

【09：27】【正通汽車1728】正通汽車、東正金融齊停牌　待公布內幕消息

【09：25】恒大 （03333） 確認元朗「皇宮屋」地皮被接管，股價今早逆市跌逾2%。

【恒大3333】恒大確認元朗「皇宮屋」地皮被接管　冀與貸款人達成和解　料不影響債務重組工作

【09：22】恒生指數高開74點，報23624點。恒生科技指數升0.8%，報5332點。阿里巴巴 （09988） 升近2%、美團 （03690） 升2%、滙豐 （00005） 逆市跌1%。

【09：14】期指開報23585點，升170點。

【08：58】恒指黑期升約22點，報23553點，道指期貨跌89點，報34636點。

【08：36】【內房危機】花樣年售寧波公司　總代價為2億元人民幣

【08：14】【電子煙概念股】華寶國際：考慮到加息預期及集團近期發展　增加將配股未動用款項用作償還銀行貸款

【08：05】【生科股】康方生物兩新型腫瘤免疫研發有進展　肺癌新藥完成III期臨床試驗患者給藥

【07：49】【周焯華案件】瀛海集團 ：行政總裁蔡偉振已獲保釋　澄清並無從事博彩業務、業務及營運正常

【07：45】【開市9點半】港股半日市A股休市　恒大確認元朗和生圍地皮被接管

【07：45】港股ADR收報23630點，升80點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報55.26元，較港股價低0.34元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報460.61元，較港股價高0.61元或0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.26元，較港股價高2.26元或2.1%。

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【07：30】蘋果（美：AAPL）績優刺激股價上周五飆7%，帶動科技股升勢，道指收市升564點或1.65%，報34725點；納指升417點，報13770點；標指升105點或2.43%，報4431點。

即睇美股收市

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港股上日收市況，詳情請看：【下一頁】

責任編輯：梁浩碩

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