【港股市況】港股除夕半日市　恒生指數升近300點　ATM領市美團升6%（不斷更新）

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【開市追揸沽】牛年最後半日市點收？年廿九派你虎年利是股！（附time code）
美股上周五向上，道指收市升564點，港股送牛迎虎半日市，恒生指數高開74點，報23624點。恒生科技指數升0.8%，報5332點。阿里巴巴 （09988） 升近2%、美團 （03690） 升2%、滙豐 （00005） 逆市跌1%。
即市走勢：
【11：10】ATM愈升愈有，美團 （03690） 升6%；阿里巴巴 （09988） 升逾4%；騰訊 （00700） 升逾2%，帶領港股升幅擴大至近300點，升至23800點水平。
【10：47】IDG能源投資 （00650） 升31%，高見1.74元，成交1510萬元。
【10：41】大市升幅擴大至約205點，美團 （03690） 升5%。
【10：40】中國恒大 （03333） 最新轉升逾1%，見1.66元日內高位。
【10：38】恒指最新升近200點，報23736點，升186點；科指升1.9%，報5391點。
【10：33】澳門勵駿 （01680） 今早曾跌近三成，低見0.4元，最新跌勢喘定，跌幅略收窄至21%，報0.445元。
【10：28】除美團 （03690） 外，阿里巴巴 （09988） 升幅亦擴大至4%，高見114.7元。
【10：25】康希諾生物 （06185） 預告去年扭虧賺最多19億元人民幣，股價升逾3%，高見130.6元。
【疫苗股】康希諾生物去年扭虧為盈賺最多19億人幣 新冠疫苗帶動收入增長
【10：20】商湯 （00020） 升幅擴大至半成，高見6.65元。
【10：19】體育用品股向上，李寧 （02331） 、特步 （01368） 分別升逾3%，安踏 （02020） 升近1%。
【10：17】小米 （01810） 股價逆市偏軟，跌0.1%，低見15.9元。
【小米1810】小米副總裁常程離職、曾因離開聯想2日即轉投小米被判罰500萬 內媒：職務將由曾學忠接手
【10：10】祖龍娛樂 （09990） 升逾11%，高見8.12元。
【10：06】恒大系向下，中國恒大 （03333） 逆市跌近2%；恒大物業 （06666） 跌0.8%；恒大汽車 （00708） 跌0.5%。
【09：58】濠賭股逆市向下，其中藍籌股銀娛 （00027） 跌逾2%；金沙 （01928） 跌近1%。
【09：56】【東亞23】東亞走強再升逾1%創近三個月高 擬斥最多29億全購Elliott持股、回購價折讓最多11.9%
【09：54】【盈警｜SOGO母企】利福彈逾5% 料去年虧損約13億、因投資內房股債損手
【09：51】ATM升幅擴大，美團 （03690） 升逾4%；阿里巴巴 （09988） 升3%；騰訊 （00700） 升近2%，帶動大市升逾百點，恒指升111點，報23661點。
【09：50】【AEON母企｜盈警】AEON母企永旺跌逾7%創16年低 去年虧損擴大12倍料最多蝕4.9億元
【09：46】科技股造好，京東 （09618） 、快手 （01024） 分別升逾4%。
【09：45】大市轉升約40點。
【09：41】商湯 （00020） 收購上海徐匯區寫字樓，股價逆市升1%。
【09：38】澳門勵駿 （01680） 早段跌幅擴大至逾25%，低見0.42元。
【09：35】ATM個別發展，阿里巴巴 （09988） 升2%；騰訊 （00700） 跌0.1%；美團 （03690） 升近3%。
【09：35】金融股向下，滙豐 （00005） 跌2%，低見54.3元，友邦 （01299） 跌1%。
【09：34】大市開市後轉跌約50點。
【09：30】澳門勵駿 （01680） 逆市跌近15%。
【周焯華案件】德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉非法經營網上賭博遭澳門司警拘捕 旗下勵駿創建：公司與事件無關、未受影響（第二版）
【09：28】雨潤食品 （01068） 指集團重整方案獲通過，股價升逾14%。
【09：27】【正通汽車1728】正通汽車、東正金融齊停牌 待公布內幕消息
【09：25】恒大 （03333） 確認元朗「皇宮屋」地皮被接管，股價今早逆市跌逾2%。
【恒大3333】恒大確認元朗「皇宮屋」地皮被接管 冀與貸款人達成和解 料不影響債務重組工作
【09：22】恒生指數高開74點，報23624點。恒生科技指數升0.8%，報5332點。阿里巴巴 （09988） 升近2%、美團 （03690） 升2%、滙豐 （00005） 逆市跌1%。
【09：14】期指開報23585點，升170點。
【08：58】恒指黑期升約22點，報23553點，道指期貨跌89點，報34636點。
【08：36】【內房危機】花樣年售寧波公司 總代價為2億元人民幣
【08：14】【電子煙概念股】華寶國際：考慮到加息預期及集團近期發展 增加將配股未動用款項用作償還銀行貸款
【08：05】【生科股】康方生物兩新型腫瘤免疫研發有進展 肺癌新藥完成III期臨床試驗患者給藥
【07：49】【周焯華案件】瀛海集團 ：行政總裁蔡偉振已獲保釋 澄清並無從事博彩業務、業務及營運正常
【07：45】【開市9點半】港股半日市A股休市 恒大確認元朗和生圍地皮被接管
【07：45】港股ADR收報23630點，升80點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報55.26元，較港股價低0.34元或0.6%；騰訊 （00700） ADR折合報460.61元，較港股價高0.61元或0.1%；阿里巴巴 （09988） ADR折合報112.26元，較港股價高2.26元或2.1%。
【07：30】蘋果（美：AAPL）績優刺激股價上周五飆7%，帶動科技股升勢，道指收市升564點或1.65%，報34725點；納指升417點，報13770點；標指升105點或2.43%，報4431點。
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責任編輯：梁浩碩