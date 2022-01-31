▲ 【電子煙概念股】華寶國際：考慮到加息預期及集團近期發展 增加將配股未動用款項用作償還銀行貸款

華寶國際 （00336） 公布，擬更改配股未動用所得款項淨額的用途。華寶國際表示，未動用所得款項淨額約為8.86億元，建議將用作償還銀行貸款的款項分配，由2.57億元增加至6.15億元。

另一方面，用作收購及/或投資的款項分配，則由3億元降至1.42億元；用作一般營運資金的款項，由3.29億元降至1.29億元。

華寶表示，考慮到聯儲局相當可能會在3月結束其債券購買及預計今年將加息三次，加上集團的近期發展，董事會認為在現金資源管理方面應採取更審慎的方針，通過提前償還其部分銀行借貸，以維持集團的財政穩定，因此決定將未動用所得款項淨額重新分配至償還銀行貸款。

董事會亦認為，重新分配將令集團能夠以更靈活、更有利和更有效的方式善用其財務資源，從而滿足其營運需要，並為應對未來的經濟不確定性提供更多緩衝空間。

華寶國際上周分別公布，公司主席、首席執行官、控股股東朱林瑤，以及朱林瑤兒子、公司聯席主席林嘉宇遭立案調查。

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責任編輯：梁浩碩