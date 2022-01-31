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【周焯華案件】瀛海集團 ：行政總裁蔡偉振已獲保釋　澄清並無從事博彩業務、業務及營運正常

股市 07:48 2022/01/31

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【周焯華案件】瀛海集團 ：行政總裁蔡偉振已獲保釋　澄清並無從事博彩業務、業務及營運正常

瀛海集團 （08868） 發澄清公告。瀛海表示留意到報道稱公司執行董事、董事會主席、行政總裁兼控股股東蔡偉振被澳門司法警察局拘捕。董事會澄清，蔡偉振已獲保釋。集團澄清並無從事任何形式的博彩業務，亦無計劃從事該業務。

瀛海表示，董事深知及確信，董事會並無知悉有任何其他消息表明集團與任何非法活動有關或可能有關。據董事會所知，公司或其任何附屬公司或集團任何成員公司的任何董事、高級職員或員工並無受到類似調查及起訴。

瀛海表示，經考慮目前可得信息後，董事會認為事件將不會影響蔡偉振作為公司董事的合適性，將繼續履行其職責。

瀛海指，集團的業務及營運仍然正常，董事會並不知悉事件對集團的營運或財務狀況有任何重大不利影響。

澳門司警前日（28日）拘捕兩名澳門商人，疑涉及不法經營賭博、清洗黑錢，已移送檢察院偵辦，有消息指，被補人士為台灣藝人安以軒老公、澳門第二大賭廳德晉集團主席陳榮煉，以及瀛海創辦人蔡偉振。

【周焯華案件】德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉非法經營網上賭博遭澳門司警拘捕　旗下勵駿創建：公司與事件無關、未受影響（第二版）

【周焯華受查】太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等

責任編輯：梁浩碩

港股 瀛海集團（08668） 周焯華 澳門

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