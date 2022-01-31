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【MPF】強積金實施21年 年率化淨回報達4.3% 跑贏通脹 積金局主席劉麥嘉軒：制度長遠經得起考驗

理財智慧 09:05 2022/01/31

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強積金面世21年，是每個打工仔的重要資產，積金局主席劉麥嘉軒日前發表網誌，表示截至2021年12月底，強積金制度的總資產按年增長 4%至$ 11 ,8 0 0 億。而過去十年間，強積金總資產增加232%，反映強積金制度持續穩健發展。

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積金局指，根據截至去年年底的估算，每名計劃成員平均持有的強積金資產25.8萬元， 對比十年前的9.7萬元，累積增幅164%。

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受投資市場波動影響，強積金制度在2021年錄得負0.3%回報。劉麥嘉軒指出，強積金制度自2000年實施以來的年率化淨回報達4.3%，高於同期的年率化通脹1.8 %，反映制度長遠經得起考驗。

【司局長網址】陳茂波：財政預算案著眼支持疫下經濟民生 兼顧中長期發展需要與金融穩定，詳見【下一頁


劉麥嘉軒指，強積金制度經歷多個經濟週期，但在過去21年間，有14年錄得正回報，而錄得負回報的年度其後亦多能回升。因此，計劃成員毋須過分擔憂金融市場的短期波動，亦切忌試圖捕捉市況。


她指出，股票一向佔強積金投資較高比例，達總資產66%。因此去年股票市場波動，對強積金基金回報構成影響。過去一年，股票基金、債券基金及保證基金整體回報較為遜色，但以三年期、五年期以及自制度實施以來的年率化淨回報作分析，各強積金基金種類均錄得正回報。

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至於積金局今年的工作重點，劉麥嘉軒指積金易平台項目繼續是重中之重的任務。現時項目承辦商正全力進行構建平台的工作，而積金局亦把握時機向平台未來的使用者，介紹平台的用戶介面設計及相關功能，並收集他們的意見，以協助承辦商優化設計。劉麥嘉軒續稱，積金局也將會按法例規定檢討強積金供款最低及最高有關入息水平，並就此收集持份者團體的意見，在考慮相關因素後，將檢討結果提交政府。

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記者：陳詠妍

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