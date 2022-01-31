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【疫情新常態】FWD富衛疫下三招搶佔市佔率　余栢堅：要做好多野適應市場變化

Hot Talk 14:30 2022/01/31

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富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅透露，疫情下要做很多事情去適應市場變化。

疫情一波接一波，以往主要靠面對面銷售的保險行業亦要變陣迎戰。李澤楷旗下富衛保險FWD在新常態下為搶佔市佔率，於產品創新與數碼化方面著墨，並更聚焦本地市場。

傳統危疾保險不保新冠肺炎，為令保障更全面，富衛於個別危疾保險產品加入並優化保障未知疾病的條款，又在多項保障計劃中增加復康支援服務，由復康護士向有需要客戶提供專業護理支援服務，冀在客戶角度出發做到產品創新。

富衛香港及澳門首席產品總監余栢堅透露，集團在疫情下同時強化其數碼化平台，成功令平台流量大升。「（數碼化）有冇疫情我地都會做，但有咗疫情步伐會加快啲。」余栢堅表示，富衛的網上平台針對偏好上網投保的人士，與傳統渠道一樣，提供醫療保險及壽險等產品類型，惟產品複雜性與售價較傳統渠道所銷售的產品低，而每項產品有數個針對不同客戶群需要的套餐供選擇，冀在保費與保障兩者間取得平衡。

李澤楷富衛保險擬上市前再集資15億元【下一頁】

「保險唔一定係好貴嘅野。」他解釋，富衛的保障計劃具彈性，如危疾保險設有三款選擇，客戶可只投保保障三大危疾的計劃，亦可選擇額外涵蓋多59種疾病的計劃，甚至是揀選有覆蓋醫療保障的危疾計劃。此外，富衛亦在網上平台的投保步驟、平台設計等細節花心思，以改善客戶體驗。與此同時，公司又將理賠服務融入其FWD Moments保險服務流動程式，便利客戶在手機上一站式處理所有理賠事項。

問到封關對業界影響，余栢堅承認「內部要做好多野適應市場變化」。他直言，保險市場規模因內地人無法來港投保而縮減，公司變相要集中搶佔市佔率迎接挑該戰，包括透過舉辦演唱會等活動提升客戶參與度，因這些經驗在疫情下對客戶而言更具價值。

自願醫保推出近3年，余栢堅指客戶初期主要將原有保單轉換至自願醫保，以獲取最多8000元扣稅額，但現時新單比重已見增長。展望未來，公司將聚焦收窄保障缺口與更新客戶現有計劃，藉以推動整體家庭成員投保自願醫保。

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記者﹕余倩敏

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