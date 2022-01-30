【科興疫苗】科興否認進軍房地產　註銷項目公司以示清白

▲ 【科興踩過界？】科興否認進軍房地產 註銷項目公司以示清白

科興生物（美：SVA，停牌中）去年10月註冊成立房地產公司「北京科興益道置業」被指打算進軍房地產業務，惟有關傳聞已被科興澄清。科興發聲明指，早前計劃在北京大興區發展住房項目，以供內部夜以繼日、加班加點的員工租賃使用，故設立益道置業作為項目公司。但為回應各方關切，科興經審慎研究後，決定不再自建集租房並註銷項目公司，後續將在屬地政府支持下推動解決員工的居住需求。

原計劃建集體土地租賃住房項目 供內部員工租賃

科興指，2020年初啟動新冠疫苗研發及產業化項目以來，在大興生物醫藥基地陸續建成4個研發中心和33個生產車間，4000多名員工夜以繼日、加班加點，始終奮戰堅守在一線。為保障生產的安全有序，按照相關政策，科興原計劃就近在大興區北臧村鎮建設集體土地租賃住房項目，設立益道置業作項目公司，重申「科興公司現在沒有、將來也不會進入房地產行業」。

科興又指，按照相關政策規定，集租房產權由公司持有，全部用於內部員工租賃使用，不得對內、對外銷售，不屬於房地產開發經營項目。益道置業也未向住建部門申請相關資質，不具備從事房地產開發經營活動的資格。

科興指，將始終秉承「為人類消除疾病提供疫苗」的使命，聚焦科技創新，加大產業投入。

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