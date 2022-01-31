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【開市9點半】港股半日市A股休市　恒大確認元朗和生圍地皮被接管

股市 06:45 2022/01/31

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踏入牛年尾聲，除夕港股只有半日市，年初一至初三休市，周五（2月4日）復市，A股已休市，與北水2月7日重啟。瑞信最新將中國股市評級由「減持」上調至「與市場同步」，改變自去年2月以來實施的投資策略，並精選12隻中資股。

另外，日前恒大 （03333） 被爆出元朗和生圍地皮已被橡樹資本（Oaktree Capital）接管，恒大發公告指，獲悉若干附屬公司的資產被委任資產接管人，公司正在尋求法律意見，並正與貸款人就該事項的解決方案進行積極討論，以期達成和解。

融創 （01918） 更傳出商票逾票，反映短期資金壓力大，由於內房仍有資產可以拆售，但如果短期資金壓力太大，或未必能等待到在較好價的時候才賣，影響資產放售的時機，令獲利未必能最大化。

重點新聞：

1）【恒大3333】恒大確認元朗「皇宮屋」地皮被接管　冀與貸款人達成和解　料不影響債務重組工作

2）【內房危機】融創傳有商票逾期未兌付　展期談判尚在進行

3）【大行報告】瑞信3原因調升中國股市至「與市場同步」　去年2月以來首次（附精選中資股）

4）【美股一周前瞻】Alphabet、Meta、Amazon業績放榜　緊盯周五非農就業人口數據、料增15萬

5）【周焯華案件】德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉非法經營網上賭博遭澳門司警拘捕　旗下勵駿創建：公司與事件無關、未受影響（第二版）

6）【商湯20】商湯集團擬斥33億人幣收購上海徐匯區寫字樓

7）【美元走勢】專家料美滙指數未見頂 今年上闖100大關

8）【虛擬資產監管】BITO類產品或可售予散戶　證監會更新虛擬資產監管框架

9）【盈警｜SOGO母企】利福料去年虧損約13億 因投資內房股債損手

10）【大行報告】港交所45億成交跌逾4%　花旗分析港交所3大風險、降評級至「沽售」

上周五港股ADR及美股收市情況：

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欄名 : 開市9點半

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港股 融創中國（01918） 中國恒大（03333） A股

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