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【美股一周前瞻】Alphabet、Meta、Amazon業績放榜　緊盯周五非農就業人口數據、料增15萬

股市 21:41 2022/01/30

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美股本周續是業績高峰期，同時要緊盯就業數據及失業率。市場預期1月ADP就業人口增加20萬，由美國勞工部公布的非農就業人口料增15萬，失業率為3.9%。不過白宮預告，受累Omicron病毒，將令1月非農就業數據異常。

儲局官員博斯蒂克：聯儲局可能會加息0.5厘，看【下一頁】

白宮經濟顧問Brian Deese解釋，1月初確診病例急增，數百萬美國人因確診或照顧家人而告假，而美國勞工部搜集數據的方法是揀選一周數據反映整月，雖然員工屬告假而非失業，但不獲支薪則令統計上成為失業人士，變相影響1月份非農就業職位增長，失業人數或較實際上多。

業績方面，重點留意周二公布的Alphabet、AMD、PayPal，周三公布的Meta（前稱Facebook）、高通，以及周四公布的Amazon。

據Refinitiv數據顯示，已公布業績的企業中，77%企業上季表現勝預期，大約高於預期約4%，遠低於過去四個季度16%的平均水平，但與長期平均水平一致。

美國道富銀行策略師Michael Arone指出，投資者意識到企業盈利增長不像以往強勁，在完全消化這個過渡期前，預期會為美股帶來額外波動。市場正就盈利、貨幣及財政政策轉變而調整，但相信經濟將繼續擴張，盈利仍不俗，對股市有足夠支持。

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AMD Facebook 非農就業 Meta 經濟 美股 失業率 Alphabet Amazon

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