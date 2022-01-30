【精神健康】Mind HK 推大踏步挑戰 更有可能獲lululemon gift card

精神健康慈善機構 Mind HK 舉辦「為精神健康 Move It 2022」大踏步挑戰，鼓勵港人忙裡偷閒多做運動，舒展身心。只要於2月期間透過不同方式完成 280,000或以上步數的挑戰目標，便可獲得獎賞。

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參加者可自選任何能計算步數的運動進行挑戰，例如步行、跑步、跳繩、慢跑和遠足等，並於2月1日至28日期間成功完成合共 280,000 或以上的目標步數，便可獲得獎賞。企業亦可以團體形式參加，創造更大的動力。

詳情可瀏覽 www.moveithk.com。活動截止報名日期為2月19日。企業或個人參加者亦可透過實物捐贈或於 simplygiving.com 上為 Mind HK 舉辦籌款活動。

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責任編輯：羅浩濂