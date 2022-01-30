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【加密貨幣】德州擁抱加密貨幣 州長候選人向礦工招手

環球政經 19:49 2022/01/30

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美國今年11月將舉行中期選舉，包括德州在內，多信州份會選出新州長。德州州長候選人Don Huffines表示，一旦當選，會將比特幣列為該州的法定貨幣之一，當地亦會成為比特幣的堡壘（Citadel for Bitcoin）。

【姜濤現身滙豐】滙豐夥姜濤推「1.23 Go Goal Day」贏獎賞錢 　總行外牆設「特大姜濤」燈光匯演【見下頁】

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同場加映【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識
 

Don Huffines一直是比特幣的支持者，並已持有多年，因此他支持比特幣成為法定貨幣亦理所當然。但美國法例規定，貨幣發行由聯邦事務，地方政府不能自行發幣，他若成功當選，如何兌現承諾，令人關注。早前有消息傳出，白官將計劃監管加密貨幣，Don Huffines立即在Twitter發文表示，必須阻止聯邦政府干預德州的比特幣事務。

另一方面，現任州長，並尋求連任的Greg Abbott亦指出，鼓勵礦工在德州挖礦，因為會增加電力需求，從而促使電力基建的投資，有助電網穩定。去年德州暴雪期間，曾出現大規模停電。顯示基建出現嚴重問題，投資不足是主因之一。Greg Abbott希望引入礦工可增加需求，並與礦工集團協議，一旦出現電力供應緊張，他們可停止挖礦，將資源轉向州內其他地方，換而一般日子時的優惠。

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撰文 : 龍瑞成

虛擬貨幣 電力 德克薩斯 經濟

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