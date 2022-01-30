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【回港易】明日起恢復「回港易」及「來港易」計劃 接受珠海經港珠澳大橋入境香港

理財智慧 20:39 2022/01/30

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政府今日（30日）公布，明日（31日）起恢復透過「回港易」及「來港易」計劃 。由於廣東省珠海市香洲區現已不再列於「回港易／來港易計劃暫不適用風險地區」名單中，符合「回港易」或「來港易」計劃所有指明條件的人士，按有關計劃從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港時可獲豁免強制檢疫，而上述兩個計劃的網上預約系統亦將由1月31日0時起恢復接受從珠海口岸經港珠澳大橋入境香港的預約申請。

同場加映：​​【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

政府發言人提醒，成功透過「回港易」及「來港易」計劃入境香港的人士，抵港後仍須按計劃要求接受在指定日期的強制核酸檢測，並在入境後注意個人健康狀況。

有關​「回港易」及​「來港易」的詳情，可瀏覽計劃的專題網站：

 

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責任編輯：羅浩濂

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