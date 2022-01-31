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碧咸大仔4月做老襯 傳收418萬新婚禮物

環球社會熱點 08:05 2022/01/31

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Brooklyn與Nicola Peltz預計即將舉行婚禮

英格蘭前足球明星碧咸一家素來受歡迎，長子Brooklyn亦不時成為娛樂新聞主角。Brooklyn近年與美國女演員Nicola Peltz打得火熱，早於前年訂婚，估計4月將會成婚。有傳兩人的友人打算在大婚之日送上結婚禮物，價值40萬英鎊的維珍銀河太空旅行機票。

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據悉，22歲的Brooklyn與27歲的Nicola Peltz計劃於4月舉行婚禮。消息人士指出，雙方家庭身世顯赫，能輕易安排一對新人參加維珍銀河（Virgin Galactic ）首趟貴賓太空旅行，價值40萬英鎊（約418萬港元）的機票。

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有指，碧咸（David Beckham）曾因太緊張拒絕太空旅遊，但消息人士指Brooklyn更有冒險精神。消息人士稱，平素喜歡攝影的Brooklyn肯定不會放棄太空旅行的機會，即使最終只能上機參觀亦滿足。

消息人士指出，Brooklyn及Nicola Peltz的朋友組成小團體，為大禮收集資金，並打算在婚禮當日的高潮時刻送出結婚禮物。目前眾人在尋求大品牌贊助，分攤太空旅行機票的成本。

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責任編輯：吳漢培

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