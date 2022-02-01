  • 15°C
香港時間 : 2022201日 (二) 16:13
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【虎年2022】疫情無阻拜年送禮？　新式賀年禮盒吸客靠驚喜＋包裝（多圖）

16:00 2022/02/01

分享：

在疫情期間，顧客更支持主打手工製的本地品牌的節日禮盒。（資料圖片）

今日便是大年初一，相信不少人亦已準備好新年禮盒予親友。有消費者表示，今年花近逾千元送禮。商戶普遍反映港人對節日送禮的消費意欲愈來愈高，且追求新事物，故賀年禮盒亦愈來愈多花款。

【虎年2022】新年好去處　一文看清各大商場賀歲活動及優惠

就算是傳統的賀年禮品如蛋卷，亦要不斷創新。香港製造的「蛋卷樂園」今年推出象徵好意頭的新口味，包括在蛋卷內放入日本米菓的「有米朱」口味。創辦人之一的梁昭豪坦言，一開始對今年新年禮盒的銷情感悲觀，因疫情反覆，市民抱觀望態度，延後購買新年禮品。「以往新年前2星期便開始準備送禮，但今年則在最後一星期才開始衝刺。」

不過，最終其新年禮盒的銷售額較去年升15%，大部分顧客亦購買2至4盒。梁認為，港人追求新鮮感，特別是用於送禮，顧客尤其希望產品可以為對象帶來驚喜。

    點擊圖片放大
    +2

本地新品牌銷情報捷

正因顧客在送禮時，希望「搞搞新意思」，一些本地小店的新式禮盒亦見銷情不俗。售賣手工製可麗露的本地甜品店「房間裡的可麗露」成立大半年，首次推出農曆新年的主題禮盒。其創辦人葉子芊及張倩怡透露銷情理想，截至上周已售出逾200盒可麗露禮盒。當中有一半是散客，有一半是企業客戶，甚至有客人一次過預訂10多盒，對於新品牌而言，成績算是相當不錯。

另一個本地品牌「poco a poco 」則主打不同口味的手工抹醬，同樣於新年期間推出賀年禮盒。開賣一周的預購反應已超出預期，品牌負責人趙小姐透露，單計經Instagram預訂的記錄，尚未計及在實體店的寄賣點 ，已售出超過100盒。每宗訂單平均購買2盒，約300元左右。

新年包裝有心思

兩個新品牌均認為，在疫情期間，顧客更支持主打手工製的本地品牌的節日禮盒，精美包裝亦更能推動港人消費。「房間裡的可麗露」的葉子芊指，這段時間尤其留意到港人十分鼓勵「本地製作」，而且節日的送禮需求頗大。而今次的賀年禮盒包裝亦特別聘請設計師設計，加入福字、元寶等元素，增添節日氣氛。

「poco a poco 」的趙小姐亦留意到，自從疫情爆發以來，港人無法外遊，送禮、買食品的預算因而提升。「如果產品包裝有節日氣氛，市民更願意消費，比平時花得更多。」而該品牌除了找來本地插畫師設計包裝外，亦刻意選擇與品牌形象相符的實體店舖作寄賣點，希望提升吸引潛在顧客的機會。

【虎年2022】利是封也有炒價！　UBS最值錢

【2022虎年】第五波疫情下點派利是？一文看清各銀行、支付平台App電子利是獎賞優惠

記者：葉泳珊

相關文章

【虎年2022】新年好去處　一文看清各大商場賀歲活動及優惠
2022/01/31
【虎年2022】新年好去處　一文看清各大商場賀歲活動及優惠
【咖啡熱潮】The Coffee Academics香港設過萬呎烘焙及研發中心　產量提升3倍
2022/01/30
【咖啡熱潮】The Coffee Academics香港設過萬呎烘焙及研發中心　產量提升3倍
【好想去遊行】ANA推鬼滅之刃主題航機　內陸線限定
2022/01/30
【好想去遊行】ANA推鬼滅之刃主題航機　內陸線限定
【新年利是】銀行利是封也有炒價！　最貴10元一個（附排行榜）
2022/01/27
【新年利是】銀行利是封也有炒價！　最貴10元一個（附排行榜）

你可能感興趣

【虎年2022】新年好去處　一文看清各大商場賀歲活動及優惠
09:00 2022/01/31
【虎年2022】新年好去處　一文看清各大商場賀歲活動及優惠
【咖啡熱潮】The Coffee Academics香港設過萬呎烘焙及研發中心　產量提升3倍
17:15 2022/01/30
【咖啡熱潮】The Coffee Academics香港設過萬呎烘焙及研發中心　產量提升3倍
【好想去遊行】ANA推鬼滅之刃主題航機　內陸線限定
17:22 2022/01/30
【好想去遊行】ANA推鬼滅之刃主題航機　內陸線限定
疫情 食品 銷售 甜品 設計 農曆新年 Instagram 小店

下一篇文章

【疫後商機】日本品牌JINS推出「胭脂眼鏡」 　攻20歲女性市場
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美元走勢】專家料美滙指數未見頂 今年上闖100大關
【美元走勢】專家料美滙指數未見頂 今年上闖100大關
最新最渴市勞力士曝光　炒至百萬隕石面Daytona完全睇
最新最渴市勞力士曝光　炒至百萬隕石面Daytona完全睇
【港元定存】1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬元
【港元定存】1個月港元定存最高息5厘 期內最多賺息逾1.6萬元
【澳元定存】澳元定存最高11厘 花旗料澳洲8月加息
【澳元定存】澳元定存最高11厘 花旗料澳洲8月加息
【港元定存】3個月港元定存最高4.68厘 虛銀鬥閃推破頂息
【港元定存】3個月港元定存最高4.68厘 虛銀鬥閃推破頂息
【人幣定存】1個月人幣定存息最高5厘 力抗春節前後減息浪
【人幣定存】1個月人幣定存息最高5厘 力抗春節前後減息浪
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款