【虎年2022】疫情無阻拜年送禮？　新式賀年禮盒吸客靠驚喜＋包裝（多圖）

▲ 在疫情期間，顧客更支持主打手工製的本地品牌的節日禮盒。（資料圖片）

今日便是大年初一，相信不少人亦已準備好新年禮盒予親友。有消費者表示，今年花近逾千元送禮。商戶普遍反映港人對節日送禮的消費意欲愈來愈高，且追求新事物，故賀年禮盒亦愈來愈多花款。

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就算是傳統的賀年禮品如蛋卷，亦要不斷創新。香港製造的「蛋卷樂園」今年推出象徵好意頭的新口味，包括在蛋卷內放入日本米菓的「有米朱」口味。創辦人之一的梁昭豪坦言，一開始對今年新年禮盒的銷情感悲觀，因疫情反覆，市民抱觀望態度，延後購買新年禮品。「以往新年前2星期便開始準備送禮，但今年則在最後一星期才開始衝刺。」

不過，最終其新年禮盒的銷售額較去年升15%，大部分顧客亦購買2至4盒。梁認為，港人追求新鮮感，特別是用於送禮，顧客尤其希望產品可以為對象帶來驚喜。

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本地新品牌銷情報捷

正因顧客在送禮時，希望「搞搞新意思」，一些本地小店的新式禮盒亦見銷情不俗。售賣手工製可麗露的本地甜品店「房間裡的可麗露」成立大半年，首次推出農曆新年的主題禮盒。其創辦人葉子芊及張倩怡透露銷情理想，截至上周已售出逾200盒可麗露禮盒。當中有一半是散客，有一半是企業客戶，甚至有客人一次過預訂10多盒，對於新品牌而言，成績算是相當不錯。

另一個本地品牌「poco a poco 」則主打不同口味的手工抹醬，同樣於新年期間推出賀年禮盒。開賣一周的預購反應已超出預期，品牌負責人趙小姐透露，單計經Instagram預訂的記錄，尚未計及在實體店的寄賣點 ，已售出超過100盒。每宗訂單平均購買2盒，約300元左右。

新年包裝有心思

兩個新品牌均認為，在疫情期間，顧客更支持主打手工製的本地品牌的節日禮盒，精美包裝亦更能推動港人消費。「房間裡的可麗露」的葉子芊指，這段時間尤其留意到港人十分鼓勵「本地製作」，而且節日的送禮需求頗大。而今次的賀年禮盒包裝亦特別聘請設計師設計，加入福字、元寶等元素，增添節日氣氛。

「poco a poco 」的趙小姐亦留意到，自從疫情爆發以來，港人無法外遊，送禮、買食品的預算因而提升。「如果產品包裝有節日氣氛，市民更願意消費，比平時花得更多。」而該品牌除了找來本地插畫師設計包裝外，亦刻意選擇與品牌形象相符的實體店舖作寄賣點，希望提升吸引潛在顧客的機會。

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記者：葉泳珊