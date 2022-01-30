【僱傭權益】美國各地星巴克工會申請數急增 3間擴至全國逾30間

▲ 美國星巴克員工要求成立工會，去年12月有3間分店成功進行投票，繼而擴展到全美各地逾30間分店提出要求。（法新社 圖片）

美國星巴克員工要求成立工會，去年12月於紐約州水牛城有3間分店成功進行投票，繼而擴展到全美各地逾30間分店。

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疫情大流行下，美國星巴克員工傾向成立工員，去年中就已經開始有州份分店員工希望組織「Starbucks Workers United」，在8月已經向國家勞動關係委員會（National Labor Relations Board，簡稱NLRB）遞交請願書，當中紐約州水牛城3間分店有2間員工以大比數同意成立工會。

事件持續影響美國各地分店，有報道指已經有超過30間星巴克分店，陸續向國家勞動關係委員會提出成立工會。包括西岸的西雅圖、尤金、聖塔克魯茲、梅薩、路易維爾、東岸波士頓、霍普威爾、伊薩卡等。

年輕員工有工會概念

根據蓋洛普的2021年調查數據，18 至 34 歲的年輕人同意成立工會比例為 77%。而美國成年人主動披露為工會成員者約9%。有分析指今次工會成立浪潮是「新世代員工崛起」，但在分店總數逾9,000間的美國星巴克中僅佔小數，加上目前各工會以分店為單位，或需要比較長時間才可對資方造成影響力。

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星巴克工會組織者 Richard Bensinger相信，一大部分支持工會者是20歲左右的年輕員工，他們認為組織工會可更有力地以管理層接受的方式表達聲音，從而改善公司的薪酬及待遇。在疫情大流行期間，有美國星巴克員工因為公司的防疫政策、補助金等欠缺透明度而感到失望。分析師Brett Levy預期，即使工會成立，星巴克資方在談判中仍會以個別店舖具體情況來處理。

責任編輯:王浩賢