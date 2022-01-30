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德國要求荷蘭加天然氣供應 或增北部地震風險

環球社會熱點 19:34 2022/01/30

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德國每年向俄羅斯購入大量天然氣，惟俄羅斯和歐盟關係因烏克蘭邊境問題陷入緊張，供應突變大問題。德國要求荷蘭天然氣公司增加天然氣供應，但外媒報道指，若荷蘭增加產量或導致荷蘭北部地震。涉事荷蘭天然氣出售公司證實，由於合同問題無法拒絕德國要求。報道亦透露，德國現時高度依賴荷蘭出售的天然氣。

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出於地震因素考慮，荷蘭政府已承諾年內關閉格羅寧根市（Groningen）的天然氣田，現時正逐步減少產量。但若荷蘭政府4約1日前批准增產，則需額外向德國提供11億立方天然氣。格羅寧根市部分國營天然氣貿易供應商Gasterra表示，雖然兩國政府之間未簽訂合同，但公司有義務履行承諾。

外媒報道指出，荷蘭格羅寧根氣田所產天然氣與俄羅斯、美國及挪威的並不相同，屬低排放天然氣（low-calorific，簡稱L-gas），需獨立管道運輸。負責處理兩國L-gas管道的營運商Gasunie指，德國需求增加是因為當地西北部消耗量上升。有荷蘭戰略研究所能源顧問表示，德國在西北歐能源生態系統中沒有第三方可以求助，若未能成事，德國能源將會短缺。

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天然氣田位處的格羅寧市地震頻繁，市政府1月10日時曾向受地震影響居民，合共派發2.2億歐元（約19.09億港元），但僧多粥少至今多人仍未獲任何賠償。當地民眾上周亦舉行抗議活動，要求當局迅速賠償所有損失。

格羅寧市議會希望，荷蘭政府儘快作出決定，完全停止開採，或將額外出售的110萬立方米天然氣所有資金，用回當地民眾。荷蘭首相呂特（Mark Rutte）表示，當局會仔細審查德國要求，並考慮如何儘快淘汰天然氣。

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責任編輯：李俊儀

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