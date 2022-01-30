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【美元走勢】專家料美滙指數未見頂 今年上闖100大關

19:05 2022/01/30

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美滙指數衝越97大關，專家料今年有機會上試100大關。

自從聯儲局於上周四（1月27日）議息後，暗示提早及密集加息後，翌日（28日）美滙指數突破97大關，創1年半新高。專家預計滙指數仍未見頂，今年或有機會破百，但慎防美國正式加息後，美元已透支升勢而掉頭倒跌。綜合5位專家的預期，雖然普遍專家料儲局今年只加4次息，預期首次出手是3月16日議息時（本港時間17日凌晨公布結果），但對美元卻有進取的預估，現時最牛是大新 （02356） ，估計美滙指數或試衝100大關。上商研究部主管林俊泓預計，美滙指數今年的上落區間在93至99。至於美資大行花旗較保守，料美滙指數年內未必衝破98再闖新高，在97.75遇阻力。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料美國今年或加息4次，3月作首次加息，6月或宣布縮減資產負債表，7月正式實行。而美滙指數今年的高低位預測介乎93.88至97.75，年底目標為96.6。

聯儲局加息預期升溫【下一頁

大新高級經濟師溫嘉煒預計，聯儲局於3月加息25基點，年內合共加息1厘或以上，且最快於5月開始「縮表」。而美滙指數年內或在92至100範圍上落。中信銀行（國際）首席經濟師卓亮料，聯儲局於3月議息，預計屆時結束買債後立即開始加息，全年加息4次，合共一厘，最快第2季度開始縮減資產負債表規模。至於美滙指數今年的高低位介乎93至98.5，年底目標97。

綜合外電的分析，目前暫以美銀證券最勇進，大膽預估聯儲局今年加7次息，每次上調0.25厘，明年再加4次。較花旗等估計今年只加4次多。不過，亦有唱反調者力陳，美國於11月2日舉行中期選舉，當天也是議息日，而鑑古知今，過往鮮會在此關鍵時刻調整官方利率，因而推斷儲局主席鮑威爾難以每次議息都重手加息。

華僑銀行經濟師謝楝銘說，上周儲局主席鮑威爾議息後，把現時和2015年底開始的加息周期作比較，鮑威爾指出3點不同，首先，經濟及就業市場遠比當時要好，通脹亦遠比當時要高。在2015年到2018年的加息周期，儲局共加息9次。 不過，2015年12月首次加息後，停滯了一年，然後息率從2016年12月開始以接近每個季度逐次上調。但當時美國的通脹率並不高，接近2%的目標，而失業率也高於均衡水平。此外，縱觀整個新聞發布會，鮑威爾特別強調通脹風險，指疫情、中國清零政策對供給的影響，以及東歐局勢等，而員工短缺問題，尤其是低收入者呈很大的加薪幅度等。

鮑威爾：不排除每次會議都加息【下一頁

謝棟銘認為，縱觀過去半個世紀聯儲局加息歷史來看，一年125個基點不算多。2004年加息周期中第一年已上調了200個基點。1980年代的加息期中，一年更調整個300至600個基點。確實，目前美國7%的通脹率，是40年高點。如果要縱向類比，或許1980年代是更好的參照。

談及美滙，謝棟銘補充，1月以來乏表現的美元，在聯儲局首次議息後大漲，主因是鮑威爾因應通脹令思維框架打破。其實，回顧過去4個加息周期，包括1994，1999，2004和2015至16年，美元在加息期剛開始時往往出現貶值，相信是初期經濟依然較強，投資信心依然高漲，可是加息期開始，市場對反而較謹慎。

然而，一旦市場意識到目前的通脹水平可以對標1980年代，其時加息期中美元飛漲。到底今趟是參照1980年代，還是參考過去20年，須緊盯通脹走勢。惟總體來看，隨着市場不斷調整加息預期，上半年美元有空間進一步走強。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

鮑威爾 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元 宏觀分析

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