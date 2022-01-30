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【共諜案】中國創新投資再轟台北地檢：完全沒有向心夫婦「共諜」證據　「期待鬧劇早日結束」

股市 18:31 2022/01/30

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中國創新投資 （01217） 主席兼行政總裁向心、龔青夫婦因捲入「王立強共諜案」而被台灣限制出境。中國創新投資今日再發公告炮轟台北地檢署，認為對方經過兩年反復查證之後，完全沒有向心、龔青夫婦從事「共諜」工作的任何證據，認為二人蒙受冤案已有兩年多的時間，在台形同軟禁。

中國創新投資更在公告明言：

「（向心夫婦）證件全部過期， 不能營收、不能旅行、不能看病、不能網購，還被加告洗錢，被演『共諜』擔心『共區』資金安全之鬧劇。」

「政治不外人情，台灣最美的風景是人，本公司期待這場鬧劇早日結束，期盼向先生、龔女士早日回港。」

中國創新投資指，向心、龔青夫婦所涉共諜案，台灣高等檢察署就台北地方檢察署作出的不 起訴決定書，要求台北地檢署針對澳洲司法互助事宜續查「共諜」案。對於台灣高檢署的這個決定，公司甚感遺憾，以及極不理解。

中國創新投資提到，台北地檢署作出的不起訴決定書已經清晰說明，經過二年偵察，不但向澳洲提司法互助遭到拒絕，而且也找不到向、龔二是人共諜的證據，因此才在去年 11 月 12 日將向、龔二人、租客蘇劍鋒、林旭、 臉書經營者王強華、蘇錦隆等 6 人不起訴。

中國創新投資另發盈警，料去年銷3000萬至4000萬，較2020年增加2至3倍。虧損主要包括：（1）疫情爆發，全球經濟環境持續不明朗，投資風險因素持續增加；（2）出售投資結構性產品出現虧損。

相關文章：

【共諜變洗錢】向心案在台灣開審　否認洗黑錢、批控罪侮辱香港金融監管體系

【共諜案】中國創新投資向心上訴 此前被延長出境限制4個月

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記者：李哲毅

港股 中國創新投資（01217）

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