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【恒大3333】恒大確認元朗「皇宮屋」地皮被接管　冀與貸款人達成和解　料不影響債務重組工作

股市 18:28 2022/01/30

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中國恒大 （03333） 發公告指，於1月26日， 集團獲悉若干附屬公司的資產被委任資產接管人，該等資產為位於香港元朗的一塊擬用於住宅的未開發土地，其為附屬公司於2021年1月簽署的一項本金約5.2億美元融資交易的擔保。

日前恒大被爆出元朗和生圍地皮已被橡樹資本（Oaktree Capital）接管，該地原本擬興建成包括一幢超級豪宅的低密度別墅區，但集圍違約後，則計劃用於抵債。

橡樹資本據報控制了恒大元朗「皇宮屋」地皮，看【下一頁】

恒大指，公司正在尋求法律意見，並正與貸款人就該事項的解決方案進行積極討論，以期達成和解，使集團的回報最大化。相關擔保責任處理完畢後，如該等資產有剩餘價值，將優先用於境外運營。

中國據報計劃拆售恒大大量資產解困，恒大物業及恒大汽車暫時避過一劫，看【下一頁】

恒大又指，附屬公司被委任資產接管人及可能出售相關擔保資產將不會對集團的營運或財務狀況產生重大影響，亦不應影響集團正在進行的債務重組工作。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

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