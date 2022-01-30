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【人幣定存】1個月人幣定存息最高5厘 力抗春節前後減息浪

18:27 2022/01/30

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人民幣定期存款的减息潮加劇，如工銀亞洲及上商全面降息。

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人民幣定期存款的減息戰加劇，上周3間大小銀行減人幣定存息，包括上海商業銀行及工銀亞洲全面劈息，交銀香港更一周兩連減。當中短期存款為重災區，例如上商撤1個月人幣定存兩厘年息，現年息只得1.9厘。工銀亞洲相同存期年息更從2.4厘劈0.7厘，新息率報1.7厘。專家拆解，通關未有期，疊加內地黃金周長假，且因春節前頻減息、變相猛放水，俱令人民幣搶存戰急煞停，市料節後減息浪持續，直至今年首季。

此外，綜觀肖牛年的壓軸周，全周合共有7間銀行調整存息，招商永隆、建行亞洲、華僑永亨及大眾銀行對人幣定存息加減不一。單以1個月人幣定存來看，中銀香港 （02388） 及滙豐（HSBC）保持3.5厘年息，但兩大發鈔行要求先把指定外幣作兌換，才享最高特惠息。

聯儲局加息預期升溫【下一頁

業界又指，眼下陰霾密佈，地緣政局未化解，復添息魔衝擊，尤其是聯儲局下一次公布議息結果是本港時間3月17日凌晨，加息呼聲高，而短存計劃較受捧，好處是方便閒資因應市況而進出，追息族不妨當收爐利市獎勵自己，做定存保本賺息，令招財虎先入屋。

論及1個月人幣定存高息王，以富邦的5厘年息居首，再按其存款上限3000萬港元計，大戶期內賺盡約12萬港元的利息，但須扣除買賣差價。

另方面，分析指，人民幣在岸價於牛年累升1.2%，但上周五（1月28日）受強美元所累而急回，亞洲收盤報6.3636 。花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料今年人民幣高低位介乎6.24到 6.5，年底目標為6.34 。信銀國際首席經濟師卓亮預期，人民幣年內上落區間在6.3至6.45，年尾目標6.4。凸顯美資對人民幣做前景較中資樂觀。

1年人幣定存最高息2.8厘【下一頁

那邊廂，中銀香港另闢戰線，力谷南向通人民幣產品，推「RMB One」系列優惠，涵蓋人幣證券買賣、認購基金、投保人壽保險、定期存款及兌換等獎賞。

中銀香港個人數字金融產品部副總經理周國昌日前表示，市場一向對人民幣產品需求殷切，截至去年12月31日，中銀香港人幣基金、以及結構性投資產品交易量，合共按年升1.4倍；人幣終身壽險業務的新造保單保費，也按年增加超過1.5倍。

截至去年底，持有人幣資產的中高端客戶數目，佔該客群總數的6成，加上「跨境理財通」南向通客戶較多選購人民幣理財及投資產品，反映投資者對人幣資產配置有一定的需求，現時中銀香港提供各種人幣產品數目已接近150隻，包括7天人民幣短存的年息有11厘等。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

加息 美國聯儲局 滙豐控股（00005） 中銀香港（02388） 富邦銀行 人民幣定期存款 定期存款

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