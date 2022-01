白俄警告俄若受襲將開戰 英國擬增兵東歐北約國

作為東歐國家之一,白俄羅斯立場傾向親俄,近日更容許數千俄軍在境內部署。白俄總統盧卡申科重申,只有白俄或俄羅斯被攻擊時,才可能有戰爭發生。英國政府表示,已向東歐各北約成員國提出增兵方案,援助盟友加強防禦。

盧卡申科(Alexander Lukashenko)上周五(28日)發表全國講話時,表示若白俄面臨侵略,將有數以十萬俄軍及白俄士兵一同協助守護領土,強調只有在白俄或俄羅斯受攻擊時,才可能有戰爭發生。

俄羅斯國防部表示,現時白俄境內除了俄軍士兵外,另有部署兩個營的S-400地對空導彈系統,蘇-35戰機及一套鎧甲-S1飛彈,預備下月舉行聯合軍事演習。外界憂慮若談判失敗,連同烏克蘭邊境的逾10萬俄軍,俄羅斯將聯同在白俄部署的兵力入侵烏克蘭。

英國首相約翰遜(Boris Johnson)上周六(29日)表示,已向一眾東歐及北歐北約成員國提出三軍增兵方案,表明是此舉是英國向北海及波羅的海盟友展示其承諾,亦向俄國傳達明確訊息,

「我們(英國)不會容忍他們(俄羅斯)的挑釁行動,亦會永遠支持北約盟友應對俄羅斯的威脅。」

(We will not tolerate their destabilising activity, and we will always stand with our Nato allies in the face of Russian hostility.)