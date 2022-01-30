白俄警告俄若受襲將開戰 英國擬增兵東歐北約國

作為東歐國家之一，白俄羅斯立場傾向親俄，近日更容許數千俄軍在境內部署。白俄總統盧卡申科重申，只有白俄或俄羅斯被攻擊時，才可能有戰爭發生。英國政府表示，已向東歐各北約成員國提出增兵方案，援助盟友加強防禦。

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盧卡申科（Alexander Lukashenko）上周五（28日）發表全國講話時，表示若白俄面臨侵略，將有數以十萬俄軍及白俄士兵一同協助守護領土，強調只有在白俄或俄羅斯受攻擊時，才可能有戰爭發生。

俄羅斯國防部表示，現時白俄境內除了俄軍士兵外，另有部署兩個營的S-400地對空導彈系統，蘇-35戰機及一套鎧甲-S1飛彈，預備下月舉行聯合軍事演習。外界憂慮若談判失敗，連同烏克蘭邊境的逾10萬俄軍，俄羅斯將聯同在白俄部署的兵力入侵烏克蘭。

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英國首相約翰遜（Boris Johnson）上周六（29日）表示，已向一眾東歐及北歐北約成員國提出三軍增兵方案，表明是此舉是英國向北海及波羅的海盟友展示其承諾，亦向俄國傳達明確訊息，

「我們（英國）不會容忍他們（俄羅斯）的挑釁行動，亦會永遠支持北約盟友應對俄羅斯的威脅。」

（We will not tolerate their destabilising activity, and we will always stand with our Nato allies in the face of Russian hostility.）

英國外交部及聯邦事務部表示，增兵包括派遣兩艘戰艦前往黑海，增加英軍在愛沙尼亞的士兵人數及火箭發射系統，從塞浦路斯英國空軍基地派出戰機巡邏羅馬尼亞及保加利亞的空域。

約翰遜本周預料亦會與俄羅斯普京（Vladimir Putin）通電，並到訪東歐及北歐地區。據悉，約翰遜亦已要求外交及國防次官訪問莫斯科，並與俄方對等官員會談。英國官員即將前往布魯塞爾，確認增兵最後細節。

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責任編輯：吳漢培