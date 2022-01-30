▲ 【房地產貸款】人行：去年人民幣房地產貸款餘額增長7.9% 按年放緩3.7個百分點

人民銀行發布2021年金融機構貸款投向統計報告，截至去年底金融機構人民幣各項貸款餘額192.69萬億元（人民幣，下同），按年增長11.6%；全年人民幣貸款增加19.95萬億元，按年多增3150億元。

房地產方面，報告顯示，房地產貸款增速回落，去年底人民幣房地產貸款餘額52.17萬億元，按年增長7.9%，較2020年的增速低3.7個百分點；全年增加3.81萬億元，占同期各項貸款增量的19.1%，較2020年的全年水平低7.2個百分點。

2021年底，房地產開發貸款餘額12.01萬億元，按年增長0.9%，增速較2020年低5.2個百分點；個人住房貸款餘額38.32萬億元，按年增長11.3%，增速比2020年末低3.3個百分點。

去年綠色貸款持續高速增長，截至去年底，本外幣綠色貸款餘額15.9萬億元，按年增長33%，比2020年底高12.7個百分點，高於各項貸款增速21.7個百分點，全年增加3.86萬億元。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為7.3萬億和3.36萬億元，合計佔綠色貸款的67%。

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記者：李哲毅