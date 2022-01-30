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【美元定存】富邦3個月及半年美元定存息齊報0.88厘 銀行多個存期存息趨劃一

17:54 2022/01/30

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富邦及上商新近齊加美元定存息，且長短息趨同。

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港銀續爆美元定期存款加息戰，單以上周計，共有5間大小銀行齊加定存息，包括工銀亞洲、上海商業銀行、招商永隆及交銀香港、富邦更一周兩連加。而在送牛迎虎的新一輪吸存戰，不少業界把美元定存短中長期的存息劃一，例如滙豐（HSBC）現時的半年及1年期年息齊為0.1厘。同樣，上商半年及1年美元定存年息皆報0.55厘，信銀國際兩存期年息為0.6厘，至於富邦3個月及半年這兩存期俱為0.88厘而居首。。

論及較多存期享相同存息的美元定存計劃，渣打香港 （02888） 及中銀香港 （02388） 旗下3個月、半年及1年年息皆報0.1厘；建行亞洲美元定存提供4個存期：分別是4個月、5個月、半年與1年，最高年息有0.45厘。

聯儲局加息預期升溫【下一頁

專家指，存期各異、但存息趨同變新趨勢，正好切合追息族的不同需要，以便業界盡攬大小戶。上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，該行上調美元定存息，為要加強競爭力，希望吸納新客源和新資金，而現時存戶對3至6個月存期較感興趣。

誠然，自從聯儲局於上周四（1月27日）再放鷹擬提早加息後，美滙指數曾突破97關，創1年半新高，避險族開立美元定期存款，頓時滙息雙賺。大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒預計，聯儲局於3月加息25基點，年內共加息1厘或以上，且最快於5月開始「縮表」。而美滙指數於今年內或在92至100範圍上落。

花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，料美國今年或加息4次，3月作首次加息。6月可能宣布縮減資產負債表，7月正式實行。而美滙指數今年的高低位預測，介乎93.88到97.75，年底目標為96.6。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

上海商業銀行 加息 美國聯儲局 美滙指數 美元 外幣定期存款 港元定期存款 定期存款

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