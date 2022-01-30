▲ 【內房危機】山東某國企據報有意入股中國奧園 已完成初步盡職調查

有內媒指，陷入財困的中國奧園 （03883） 引入戰略投資者一事宜獲得一定進展。山東某康養地產國企或有意成為中國奧園控股股東。目前該國企已完成對中國奧園的初步盡職調查，預計年後啟動實質性盡調及商務接洽。有分析指，中國奧園大股東郭梓文或失去控制權，但引入戰投是緩解流動性危機的關鍵舉動。

中國奧園旗下目持有奧園美谷（深：000615）、奧園健康 （03662） 兩間上市公司權益，若上述山東康養地產國企成功入主中國奧園，奧園美谷、奧園健康兩家上市公司的實控人或將發生變化。

中國奧園引入戰投屬緩解流動性關鍵之舉

內媒引述分析人士認為，儘管引戰投可能會使中國奧園原有股東失去控制權，但卻是中國奧園緩解流動性危機的關鍵之舉。

中國奧園自去年第4季起出現流動性困難，去年12月至今，中國奧園旗下約60億元理財產品及多筆境內外債券遭遇兌付危機。境外債方面，因為多筆境外債發生交叉違約，中國奧園於今年1月19日正式對外啟動境外重組程序，並於公告中首次透露，將引入戰投化解流動性危機。

郭梓文：中國奧園重組方案已經接近完成

在1月28日中國奧園召開的地產板塊總結會上，郭梓文對公司當前境內外債處置進展情況做了披露，目前中國奧園已經完成境外債務、資產和業務的大部分盡職調查工作，同時也與主要境外債權人進行了反复溝通，聽取反饋，不斷優化，當前重組方案已經接近完成。

在境外債資產處置方面，奧園已陸續轉讓香港、加拿大多處資產，另外澳大利亞等地項目出售也已獲實質性進展，境外資產處置預計回籠總額約30億元。

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記者：李哲毅