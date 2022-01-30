波蘭總理爆歐盟內部有分歧 未就制裁俄羅斯達共識

俄羅斯和烏克蘭邊境局勢緊張，歐盟早前指若俄羅斯入侵烏克蘭將實施制裁。惟波蘭總理莫拉維茨基近日透露，歐盟內部仍未就制俄羅斯規模達成共識。莫拉維茨基認為，德國不會加入制裁行列。但若德國拒絕援助烏克蘭，莫拉維茨基會要求德國作出正式聲明。

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莫拉維茨基（Mateusz Morawiecki）近日接受西班牙媒體訪問時表示，雖然所有歐盟成員同意烏克蘭應維護其主權，但在對俄羅斯制裁規模及烏克蘭軍事援助方面仍有分歧。

莫拉維茨基認為，德國新一屆政府不會捲入衝突，但莫拉維茨基指屆時不會允許德國繼續迴避。他指若一旦德國決定拒絕援助烏克蘭，將要求德國直接承認不會向烏克蘭提供武器，而非發表類似「事件僅是地區衝突」的淡化聲明。

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烏克蘭外長庫列巴（Dmytro Kuleba）上周六（29日）與法國外長勒德里昂（Jean-Yves Le Drian）對話，期間敦促西方國家，在和俄羅斯談判過程中需保持警惕和堅定（vigilant and firm）。烏克蘭發表聲明指，強調會談內容需要避免採取或加劇烏克蘭社會焦慮的方法。

法國媒體引述法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）助手消息報道，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）在早前2人長達逾1小時的對話中指，俄羅斯沒有計畫進攻。

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責任編輯：李俊儀