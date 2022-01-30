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【陳茂波網誌】陳茂波：預算案須須兼顧中長期發展與金融穩定

股市 17:49 2022/01/30

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【陳茂波網誌】陳茂波：首9個月財政狀況將大幅改善惟未必反映全年狀況

財政司司長陳茂波發表網誌。陳茂波預計，本周公布的截至去年12月底止九個月，政府財政狀況將會進一步大幅改善。原因是利得稅和薪俸稅的收款高峰均集中在12月和1月間，加上存放於外匯基金的財政儲備所獲的投資收入在12月份入帳。

陳茂波﹕警惕加息惟毋須過慮　「買家持貨力強 樓市回調都頂得住」，看【下一頁】

不過，陳茂波指，不能單按此便簡單推斷全年度的財務數字，因為在年結前的三個月，政府還須支付相當的開支以應付日常運作，過去的經驗顯示，2月至3月這兩個月份支出往往大於收入。

面對疫情對經濟、社會及民生帶來的威脅；通脹上升及息率趨升帶來的風險，尤其對資金流及資產價格可能造成的影響，以及地緣政治局勢緊張的陰霾。陳茂波指，這些因素疊加起來令全球經濟前景更複雜多變，亦令自己和團隊在編製下年度財政預算案的過程中，一直都在小心研判和作動態評估，大原則是既要著眼於支持疫情下的經濟民生，也必須兼顧香港中長期的發展需要與金融穩定，必須穩慎平衡、長短兼備。

相關文章：【壹傳媒282】陳茂波延長壹傳媒審查員任期3個月、4月27日提交最終報告　核數師灝天跳船（第二版）

【同股不同權】陳茂波：共逾60間「同股不同權」公司在港上市　累計集資超過5700億元

 

港股 經濟 地緣政治 政治 財政預算案 香港 陳茂波 薪俸稅 利得稅

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