【陳茂波網誌】陳茂波：預算案須須兼顧中長期發展與金融穩定

▲ 【陳茂波網誌】陳茂波：首9個月財政狀況將大幅改善惟未必反映全年狀況

財政司司長陳茂波發表網誌。陳茂波預計，本周公布的截至去年12月底止九個月，政府財政狀況將會進一步大幅改善。原因是利得稅和薪俸稅的收款高峰均集中在12月和1月間，加上存放於外匯基金的財政儲備所獲的投資收入在12月份入帳。

不過，陳茂波指，不能單按此便簡單推斷全年度的財務數字，因為在年結前的三個月，政府還須支付相當的開支以應付日常運作，過去的經驗顯示，2月至3月這兩個月份支出往往大於收入。

面對疫情對經濟、社會及民生帶來的威脅；通脹上升及息率趨升帶來的風險，尤其對資金流及資產價格可能造成的影響，以及地緣政治局勢緊張的陰霾。陳茂波指，這些因素疊加起來令全球經濟前景更複雜多變，亦令自己和團隊在編製下年度財政預算案的過程中，一直都在小心研判和作動態評估，大原則是既要著眼於支持疫情下的經濟民生，也必須兼顧香港中長期的發展需要與金融穩定，必須穩慎平衡、長短兼備。

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