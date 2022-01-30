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日本酒類去年出口額增6成　酒廠增強出口

商業 17:27 2022/01/30

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日本財務省貿易統計顯示，2021年日本酒精飲品出口表現明顯上升，比2020年增長61.4%，達約1146億日圓(約港幣77.48億)。（資料圖片）

日本財務省貿易統計顯示，2021年1月至12月日本酒精飲品出口表現有明顯上升，比2020年增長61.4%，達約1146億日圓(約港幣77.48億)，清酒及威士忌輸出額最大，業者表示會強化海外市場策略增加出口。

【香港經濟】美企憂慮港府清零措施影響經營　傳美銀香港員工轉移至新加坡

日本人有深厚飲酒文化，惟受疫情大流行影響及飲食文化轉變，日本國內的酒類銷售下跌，出口量反有上升趨勢，日本財務省貿易統計顯示，2021年日本酒精飲品輸出金額約77.48億港幣，達到152,718立方米，增加34%。

清酒威士忌輸出額最大

日本酒類在疫情大流行下找到出口機遇，官方數據可見海外市場以清酒和威士忌為主的高檔清酒需求增加，清酒類輸出達32053立方米，增加47.3%，輸出金額約401億日圓(約港幣27.11億)增66.4%。威士忌類輸出金額約461億日圓(約港幣31.17億)增70.2%，輸出量12546立方米增加36%。而常見啤酒類出口量最多57499立方米增加19.1%、輸出金額約73.6億日圓(約港幣4.98億)增27.5%。

氈酒類出口量不高僅4249立方米但增長70.6%，出口額約30.3億日圓(約港幣2.05億)增74.2%。力嬌酒類輸出量為33223立方米增39.2%，出口額約120億日圓(約港幣8.11億)增40%。而燒酒類為2784立方米增長54.9%出口額約17.4億日圓(約港幣1.18億)增45.4%。

日本2021年主要酒類輸出統計(資料來源:日本財務省)

項目 出口量 出口金額
啤酒類 57,499立方米(+19.1%) 73.6億日圓
清酒類 32,053立方米(+47.3%) 401億日圓
威士忌類 12,546立方米(+36%) 461億日圓
氈酒類 4,249立方米(+70.6%) 30.3億日圓
力嬌酒類 33,223立方米(+39.2%) 120億日圓
燒酒類 2,784立方米(+54.9%) 17.4億日圓
合計 152,718立方米(+34%) 1146億日圓

業者強化出口策略

具300多年歷史的奈良喜多酒造表示，近年主力出口商品「御代菊」等至香港、韓國、德國等地。出口佔總銷售額的比重逐年提高已逾15%。社長喜多整表示，清酒在全球尚未如葡萄酒普及，仍有很大增長空間。隨著國內市場見頂，公司希望繼續專注出口。

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責任編輯:王浩賢

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