▲ 【周焯華案件】澳門警再拘兩商人涉非法經營網上賭博 消息指包括德晉主席、安以軒老公陳榮煉

去年11月太陽城創辦人周焯華被捕震撼澳門賭廳界，澳門司警前日（28日）拘捕兩名澳門商人，疑涉及不法經營賭博、清洗黑錢，已移送檢察院偵辦，有消息指，被補人士為台灣藝人安以軒老公、澳門第二大賭廳德晉集團主席陳榮煉，以及瀛海集團 （08668） 創辦人蔡偉振。

澳門司警今日舉行記者會時表示，證據顯示今次涉案的犯罪集團與去年十一月案件的犯罪集團，有共同參與有關不法行為，詳細案件資料仍在調查中。澳門警方未肯確認被捕人士是否為陳榮煉及蔡偉振。

澳門司警：兩名疑犯涉嫌不法經營賭博及賭底面

澳門司警發言人又指，警方自2019年根據情報展開調查，並對去年11月的案件後續跟進，發現案中兩名疑犯涉嫌不法經營賭博及賭底面（其中一種外圍賭法，以以槓桿方式私下與他人對賭），其中陳姓男子負責經營及操控相關犯罪集團，而蔡某則從旁協助。

報道又稱，警方前日採取拘捕行動，於新口岸區某酒店拘捕兩名疑犯，行動檢獲410萬港元現金，調查期間二人拒絕合作，未有回應警方提問。

德晉今月獲續博彩中介人牌照

翻查澳門剛公布的博彩中介人名單，德晉集團有獲續牌。陳榮煉2020年入股擁有澳門漁人碼頭的勵駿創建 （01680） ，持股量約33.19%。

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