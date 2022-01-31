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【周焯華案件】勵駿創建裂口跌逾兩成　德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉非法經營網上賭博遭澳門司警拘捕

股市 09:38 2022/01/31

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【周焯華案件】德晉主席、安以軒老公陳榮煉涉非法經營網上賭博遭澳門司警拘捕　旗下勵駿創建：公司與事件無關、未受影響（第二版）

去年11月太陽城創辦人周焯華被捕震撼澳門賭廳界，澳門司警前日（28日）拘捕兩名澳門商人，疑涉及不法經營賭博、清洗黑錢，已移送檢察院偵辦，有消息指，被補人士為台灣藝人安以軒老公、澳門第二大賭廳德晉集團主席陳榮煉，以及瀛海集團 （08668） 創辦人蔡偉振。

陳榮煉旗下澳門勵駿創建 （01680） 晚上發公告確認，聯席主席兼行政總裁及控股股東陳榮煉遭澳門司法警察局逮捕及拘留。

今日勵駿創建開市初段即裂口大跌，現跌近23.7%，報0.435元，創上市低。瀛海集團則跌3.7%，報0.13元。

澳門勵駿創建認為，鑑於集團由管理人員團隊經營，而上述事件與陳榮煉個人事務有關，與集團無關，預期上述事件不會對集團日常經營產生重大不利影響。

台灣傳媒引述安以軒經紀人回應指，藝人私事不回應。

澳門司警今日舉行記者會時表示，證據顯示今次涉案的犯罪集團與去年十一月案件的犯罪集團，有共同參與有關不法行為，詳細案件資料仍在調查中，當時澳門警方未肯確認被捕人士是否為陳榮煉及蔡偉振。

太陽城以外澳門賭廳曾在內地提訴書被點名　據報涉德晉、廣東及鉅星等，看【下一頁】

澳門司警：兩名疑犯涉嫌不法經營賭博及賭底面

澳門司警發言人又指，警方自2019年根據情報展開調查，並對去年11月的案件後續跟進，發現案中兩名疑犯涉嫌不法經營賭博及賭底面（其中一種外圍賭法，以以槓桿方式私下與他人對賭），其中陳姓男子負責經營及操控相關犯罪集團，而蔡某則從旁協助。

報道又稱，警方前日採取拘捕行動，於新口岸區某酒店拘捕兩名疑犯，行動檢獲410萬港元現金，調查期間二人拒絕合作，未有回應警方提問。

澳門博監局持牌博彩中介人數量降至46人、按年削近半　太陽城不獲續牌，看【下一頁】

德晉今月獲續博彩中介人牌照

翻查澳門剛公布的博彩中介人名單，德晉集團有獲續牌。陳榮煉2020年入股擁有澳門漁人碼頭的澳門勵駿創建，持股量約33.19%。

（第二版加入勵駿創建公告）

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港股 澳門勵駿（01680） 周焯華 洗黑錢 瀛海集團（08668）

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