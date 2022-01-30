【咖啡熱潮】The Coffee Academics香港設過萬呎烘焙及研發中心　產量提升3倍

▲ The Coffee Academïcs現時在全球分店多達40間。（The Coffee Academïcs提供圖片）

香港精品咖啡品牌The Coffee Academïcs眼見咖啡市場的商機亦似乎有增無減，近日宣布在香港開設全新咖啡烘焙及研發中心The Roastery Academïcs。

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The Coffee Academïcs現時在全球分店多達40間，海外市場包括新加坡丶泰國丶印尼丶馬來西亞及菲律賓；而香港分店亦佔18間。除了咖啡店外，品牌同時亦有售賣多款零售咖啡產品如咖啡豆及咖啡膠囊等，於品牌網店、各大超級市場及旗下餐廳有售。

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現時，The Coffee Academïcs的咖啡烘焙量高達每天800公斤。為了應付日漸增長的市場需要，該品牌現於屯門成立佔地1.2萬平方呎的全新咖啡烘焙及研發中心The Roastery Academïcs。該中心從荷蘭引入3部來自世界頂級咖啡烘焙機製造商Giesen的烘焙設備。利用精進的烘焙監控系統，品牌可確保生產的咖啡豆質素持續穩定，同時兼顧產能，將整體生產量大大提升3倍。

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另一方面，為了承擔企業社會責任，品牌又承諾每一杯出品的「學研拼配精品咖啡」產品中，有7成收益均透過全球不同的慈善機構和社會企業回饋農民。同時品牌又與咖啡種植園直接進行交易，支持當地的社區及環境發展。

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責任編輯：葉泳珊