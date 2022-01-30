  • 18°C
香港時間 : 2022130日 (日) 17:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【咖啡熱潮】The Coffee Academics香港設過萬呎烘焙及研發中心　產量提升3倍

商業 17:15 2022/01/30

分享：

The Coffee Academïcs現時在全球分店多達40間。（The Coffee Academïcs提供圖片）

香港精品咖啡品牌The Coffee Academïcs眼見咖啡市場的商機亦似乎有增無減，近日宣布在香港開設全新咖啡烘焙及研發中心The Roastery Academïcs。

【第五波疫情】體育處所、健身中心停業　已批出1,500萬元資助（附申請連結）

The Coffee Academïcs現時在全球分店多達40間，海外市場包括新加坡丶泰國丶印尼丶馬來西亞及菲律賓；而香港分店亦佔18間。除了咖啡店外，品牌同時亦有售賣多款零售咖啡產品如咖啡豆及咖啡膠囊等，於品牌網店、各大超級市場及旗下餐廳有售。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

現時，The Coffee Academïcs的咖啡烘焙量高達每天800公斤。為了應付日漸增長的市場需要，該品牌現於屯門成立佔地1.2萬平方呎的全新咖啡烘焙及研發中心The Roastery Academïcs。該中心從荷蘭引入3部來自世界頂級咖啡烘焙機製造商Giesen的烘焙設備。利用精進的烘焙監控系統，品牌可確保生產的咖啡豆質素持續穩定，同時兼顧產能，將整體生產量大大提升3倍。

【新年好去處】Broadway舉行「新年願望可達到」　巨型隨意門登陸Fashion Walk（多圖）

【疫後新常態】美企疫下初嘗遠程工作　決定永久執行

另一方面，為了承擔企業社會責任，品牌又承諾每一杯出品的「學研拼配精品咖啡」產品中，有7成收益均透過全球不同的慈善機構和社會企業回饋農民。同時品牌又與咖啡種植園直接進行交易，支持當地的社區及環境發展。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集： 

【期間限定】Flash Coffee聯乘么鳳士多　推山楂咖啡等4款特飲

責任編輯：葉泳珊

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【第五波疫情】體育處所、健身中心停業　已批出1,500萬元資助（附申請連結）
2022/01/28
【第五波疫情】體育處所、健身中心停業　已批出1,500萬元資助（附申請連結）
【新年利是】 虛擬銀行ZA員工獲1000元「收爐利是」　提前年廿六收爐
2022/01/28
【新年利是】 虛擬銀行ZA員工獲1000元「收爐利是」　提前年廿六收爐
【元宇宙】LVMH CEO警告小心泡沫爆破　現主力發展現實世界
2022/01/28
【元宇宙】LVMH CEO警告小心泡沫爆破　現主力發展現實世界
【屈臣氏】屈臣氏拓展中東市場　新店橫跨GCC多個地區
2022/01/27
【屈臣氏】屈臣氏拓展中東市場　新店橫跨GCC多個地區

你可能感興趣

【第五波疫情】體育處所、健身中心停業　已批出1,500萬元資助（附申請連結）
18:14 2022/01/28
【第五波疫情】體育處所、健身中心停業　已批出1,500萬元資助（附申請連結）
【新年利是】 虛擬銀行ZA員工獲1000元「收爐利是」　提前年廿六收爐
12:41 2022/01/28
【新年利是】 虛擬銀行ZA員工獲1000元「收爐利是」　提前年廿六收爐
【元宇宙】LVMH CEO警告小心泡沫爆破　現主力發展現實世界
13:10 2022/01/28
【元宇宙】LVMH CEO警告小心泡沫爆破　現主力發展現實世界
烘焙 企業社會責任 零售 咖啡 品牌 香港 屯門

上一篇文章

【消費優惠】新一年繼續買筍貨　搜羅著數優惠情報（附優惠合集／不斷更新）

下一篇文章

【第五波疫情】體育處所、健身中心停業　已批出1,500萬元資助（附申請連結）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【農曆新年】年廿八洗邋遢　大掃除預約倍升　加價3成
【農曆新年】年廿八洗邋遢　大掃除預約倍升　加價3成
【第五波疫情】體育處所、健身中心停業　已批出1,500萬元資助（附申請連結）
【第五波疫情】體育處所、健身中心停業　已批出1,500萬元資助（附申請連結）
【花市取消】市民花墟撲花過年　元朗花場人流急增
【花市取消】市民花墟撲花過年　元朗花場人流急增
【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗
【元宇宙】首個「元宇宙年宵」登陸香港 虛擬年宵初體驗
【新年利是】銀行利是封也有炒價！　最貴10元一個（附排行榜）
【新年利是】銀行利是封也有炒價！　最貴10元一個（附排行榜）
【年宵市集】年宵市場及花市疫下暫停　一文看清新春辦年貨特色市集
【年宵市集】年宵市場及花市疫下暫停　一文看清新春辦年貨特色市集
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款