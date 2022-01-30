俄烏局勢未緩和 反釀美國共和黨內亂？

東歐地區緊張氣氛未有減緩，俄羅斯及西方陣營仍然未能達成共識，反而軍事部署卻見增加。然而，俄烏兩國潛在危機亦在美國共和黨內產生分歧，親特朗普派支持美國抽身，黨內領導層則希望加強制裁，抗衡俄國入侵烏克蘭的威脅。

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美國《國會山報》（The Hill）指出，共和黨內就俄烏問題分成兩派。親近前總統特朗普（Donald Trump）一方希望，美國不插手兩國之間事務，質疑美國投放資源的成效，甚至質詢為何美國要傾向支持烏克蘭。

共和黨眾議員羅森代爾（Matt Rosendale）認為，讓美軍為保衛烏克蘭而犧牲並不符合美國的國家利益，指一個國家不能好好防衛己國邊境及保護領土完整，不可能在東歐協助其他國家保持國家安全﹑利益及領土。

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高層共和黨人則保持一貫鷹派觀點，希望拜登（Joe Biden）制裁俄羅斯，加強烏克蘭的軍事實力，抗衡俄羅斯近周持續在兩國邊境，部署自2014年以後最大型的軍事力量。

共和黨眾議院領袖麥康內爾（Mitch McConnell）上周指出，認為拜登（Joe Biden）在俄烏危機問題朝正確方向前進，選擇阻止俄羅斯擴大侵略。俄亥俄州眾議員特納（Mike Turner）則警告，分歧可能影響美國在外作為支持民主國家的形象。

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責任編輯：吳漢培