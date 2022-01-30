【Bitcoin】美亞利桑那州擬增法定貨幣 有意納比特幣

中美洲國家薩爾瓦多早前新增比特幣（Bitcoin）為法定貨幣，引來全球熱議。美國亞利桑那州有州參議員近日提出法案，希望將比特幣成該州法定貨幣。若法案一旦通過，美國亞利桑那居民將可用比特幣繳付公共開支等。惟加密貨幣媒體分析指，美國憲法禁止州份自行成立法定貨幣，能否生效仍成疑。

IMF促薩爾瓦多 放棄比特幣法定貨幣地位 【下一頁】

共和黨籍參議員羅傑斯（Wendy Rogers）提出「SB 134」法案，旨在修改法例令比特幣成法定貨幣。法案仍須通過亞利桑那州（Arizona）參眾兩院，及共和黨籍州長杜西（Doug Ducey）簽署才能正式生效。

若法案一旦獲得通過，亞利桑那居民可用比特幣繳還債務、公共開支、稅務等其他費用。德州地產商霍夫尼斯（Don Huffines）宣布角逐德州州長時，曾承諾上任將推動比特幣發展。加密貨幣媒體《CoinDesk》報道，美國憲法禁止州份自行創立法定貨幣，即使法案獲得通過，能否生效仍是成疑。

比特幣環球算力跌1成 原來關哈薩克事 【下一頁】

據悉羅傑斯去年年初擔任參議員一職，外界對她評價不一。報道指她與反政府組織Oath Keepers有聯絡，更曾讚揚支持前總統特朗普（Donald Trump）、散播陰謀論的「QAnon」（匿名者Q）。

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責任編輯：李俊儀