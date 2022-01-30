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特朗普狠批拜登 「送錯美軍去其他地方」

環球社會熱點 15:36 2022/01/30

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俄羅斯與烏克蘭的局勢持續緊張，美國為烏克蘭提供援助應對威脅，包括派遣小量美軍。前總統特朗普因此炮轟現總統拜登，批評對方竟然派兵前往支援東歐，而非前往與墨西哥接釀的邊境處理問題。

【烏克蘭】澤連斯基籲西方國家勿製造恐慌 未見俄羅斯威脅 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）上周六（29日）在德州在集會發表講話，直斥拜登（Joe Biden）漠視美國國內與墨西哥的邊境危機，現時華府只看到如何保衛烏克蘭邊境，忽略更重要的國內問題。

透過美墨邊境闖入美國的非法移民人數創新高，特朗普形容事件有如入侵，嚴重影響美國安全，並批評拜登在美墨邊境問題上已經投降，直言「現時全球可以透過美墨邊境入侵美國」。

俄羅斯親政府媒體否認侵略 反指烏克蘭準備發動襲擊 【下一頁】

特朗普更表明，美國在阻止其他國家被入侵前，應該先停止美國正發生的入侵，建議拜登政府應該加強美國南部的軍事部署，而非將美軍運往海外，試圖幫助其他國家防範俄羅斯入侵。

拜登上周表示，美軍可能近期內會調派部分人員前往東歐。國防部亦表示假如俄羅斯入侵烏克蘭，約8,500名美軍已處於高度戒備狀態，正等候國防部部署他們到當地的命令。

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責任編輯：吳漢培

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