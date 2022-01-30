【Omicron變種】傳染力太強 澳洲北領地放寬入境要求

澳洲北領地受新冠肺炎Omicron變種病毒影響，近期本地確診個案不斷增加。澳洲北領地首席部長岡納表示，當地上周六（29日）新增849人確診。岡納宣布，旅客周二（1日）起入境北領地無需接受快速測試。澳洲北領地的5地社區今起實施封城措施，民眾可以外出但不能離開所屬社區。

澳洲悉尼墨爾本下周起復課 學生需接受快速檢測 【下一頁】

岡納（Michael Gunner）周日（30日）表示，截至上周六夜晚8時，北領地在之前24小時內新增849宗確診個案。北領地目前共有5,150名新冠患者，當中2.4%患者需住院接受治療。

北領地現時規定，旅客可入境1周內，需接受3次快速測試。岡納宣布，周二起旅客入境後無需再接受快速測試，旅客入境後亦無需使用G2G應用程式（隔離時需要使用的程式），但仍須在入境時填寫申報表格。尚未接種疫苗人士，未獲得豁免亦禁止入境。

澳網俄球手自爆出發時新冠未康復 照獲准入境澳洲 【下一頁】

岡納指，北領地新增本地個案已超輸入個案，措施將節省更多快速測試及騰出前線工作人員人手。岡納表示，隨學期重開時間逼近，從澳洲其他州份入境北領地高峰期已過，現時北領地絕大部分新增確診是本土個案。他形容，隨機在機場為旅客測試和在街頭測試行人結果接近，要求旅客檢測已經作用不大。

同時岡納亦宣布，周日下午2時起Palumpa等5地偏遠社區封城措施已生效，暫定為期7日，期間民眾無需留在家中，但未經豁免不得離開社區。當地警方將監控社區內交通，所有非必要道路及交通將會暫停運作，違反規定或會被罰款逾5,000澳元（約2.7萬港元）。

岡納表示，Omicron變種傳播速度太快，封鎖措施已幫助不大。當局過去數週一直嘗試利用封城及停工阻止疫情蔓延，但承認成效有限。當局現時希望能限制社區之間的傳播，並集中努力照顧患者。

追蹤各地封城及解封消息，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：李俊儀