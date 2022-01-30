加拿大數千人反強制接種遊行 杜魯多舉家暫離渥太華

▲ 民眾加入遊行。

加拿大政府因新冠肺炎疫情，決定實施強制接種疫苗措施。早前大批貨車司機因不再獲豁免發起示威，上周六（29日）數千民眾加入反對行列，走上街頭抗議強制接種。當地傳媒報稱，總理杜魯多因安全考量，已舉家暫時離開首都渥太華。

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大批從事過境貨運的貨車司機早前已揚言，周末會因未再獲豁免強制接種，在首都渥太華（Ottawa）發起抗議行動。上周六的示威不止有貨車司機，更有數千民眾加入，一同在國會前方冒雪聚集，抗議政府的疫苗強制接種措施及其他防疫安排。

遊行於當日下午開始，雖然氣溫只得零下21度，但參加人數依然眾多。當地傳媒報稱，鮮少遊行人士有戴口罩，渥太華市中心一間商場因拒絕接待未戴口罩人士，當日決定休業。事前有人曾在網上稱會有暴力行動，但遊行被指更像冬日街頭派對。

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有示威民眾表示，不少人與自己一樣已受夠強制接種及封城，直指杜魯多（Justin Trudeau）讓他對身為加拿大人感到羞愧。有貨車司機指出，不止反對強制接種疫苗，更反對一切強制執行的公共健康措施。

加拿大廣播公司（CBC）消息指出，因安全考量，杜魯多與家人已離開渥太華市中心，但總理辦公室指事件與安全考量無關。杜魯多上周曾稱，遊行只代表少數人，不等於多數加拿大人意見。

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責任編輯：吳漢培