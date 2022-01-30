【司局長網址】陳茂波：財政預算案著眼支持疫下經濟民生 兼顧中長期發展需要與金融穩定

財政司司長陳茂波今日（30日）發表網誌，他表示，2021年經濟復蘇的力度比預期好，加上多個經濟環節都呈現向好的勢頭，令政府的收入在即將完結的財政年度遠高於預期。由政府每月公布的財政狀況可見，本財政年度的實際綜合赤字，由首六個月（截至去年9月底）的1,157億元高峰，逐漸回落至首八個月（截至去年11月底）的658億元，當中包含了政府發行綠色債券約290億元的淨現金流入。再加上，由於利得稅和薪俸稅的收款高峰均集中在12月和1月期間，加上存放於外匯基金的財政儲備所獲的投資收入在12月份入帳，因此，不難預期截至去年12月底政府的財政狀況會進一步大幅改善。

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不過，陳茂波指，不能按此便簡單推斷全年度的財務數字，因為在年結前的這三個月，政府還須支付相當的開支以應付日常運作，過去的經驗顯示，2至3月這兩個月份往往支出大於收入。

陳茂波續指，環球市場正面對著疫情對經濟、社會及民生帶來的威脅，通脹上升及息率趨升帶來的風險，尤其對資金流及資產價格可能造成的影響，以及地緣政治局勢緊張的陰霾，這些因素疊加起來令全球經濟前景更複雜多變。因此，在編製下年度財政預算案的過程中，大原則是既要著眼於支持疫情下的經濟民生，也必須兼顧香港中長期的發展需要與金融穩定，穩慎平衡、長短兼備。

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責任編輯：羅浩濂