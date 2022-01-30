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【MPF】積金局劉麥嘉軒：MPF過去21年有14年錄正回報　錄負回報後之年度多能回升

Hot Talk 14:20 2022/01/30

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積金局主席劉麥嘉軒指，MPF過去21年有14年錄正回報，錄負回報後之年度多能回升。

積金局主席劉麥嘉軒發表網誌，表示截至去年12月底，強積金制度的總資產按年增長4%至1.18萬億元。過去十年間，強積金總資產增加232%，反映強積金制度持續穩健發展。根據截至去年年底估算，每名計劃成員平均持有的強積金資產25.8萬元， 對比十年前的9.7萬元，累積增幅164%。

受投資市場波動影響，強積金制度在2021年錄得負 0.3%回報。劉麥嘉軒指出，強積金制度自2000年實施以來的年率化淨回報達4.3%，高於同期的年率化通脹1.8%，反映制度長遠經得起考驗。強積金制度經歷多個經濟週期，但在過去21年間，有14年錄得正回報，錄得負回報的年度其後亦多能回升。因此，她認為計劃成員毋須過分擔憂金融市場的短期波動，亦切忌試圖捕捉市況。

懶人基金去年錄一成回報 【下一頁】

她指股票一向佔強積金投資較高比例，達總資產66%。因此去年股市波動，對強積金基金回報構成影響。過去1年，股票基金、債券基金及保證基金整體回報較為遜色，但以3年期、5年期以及自制度實施以來的年率化淨回報作分析，各強積金基金種類均錄得正回報。

至於積金局今年的工作重點，劉麥嘉軒指積金易平台項目繼續是重中之重的任務。項目承辦商正全力進行構建平台的工作，而積金局亦把握時機向平台未來的使用者，介紹平台的用戶介面設計及相關功能，並收集意見協助承辦商優化設計。諮詢工作已在去年12月展開，預計持續至今年中，諮詢100 個組織和團體。

積金局：擬進一步提升基金回報及收費透明度 【下一頁】

劉麥嘉軒續稱，積金局會繼續履行監管及執法職責，並以不同形式的宣傳教育活動，與持份者保持溝通；因應市場發展及計劃成員所需，研究措施以提供更優質的強積金投資選擇；以及將按法例規定檢討強積金供款最低及最高有關入息水平，並就此收集持份者團體意見，在考慮相關因素後，將檢討結果提交政府。

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