【新春銀行優惠】星展推電子利是大抽獎 發送指定金額的利是即可參加 贏取iPhone、智能健身鏡

新年將至，多間銀行都推出不少電子利是優惠，星展銀行同樣。由即日起至2月28日，用戶透過DBS digibank HK流動應用程式登記「轉數快」並使用PayFast及Scan & Pay流動付款發送指定金額的利是，即可參加抽獎。

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只要透過DBS digibank HK流動應用程式登記「轉數快」並發送2封200元或以上的電子利是至本地親友，便可參加抽獎，當中獎賞包括256GB的iPhone 12、KARA智能健身鏡等。

另外，透過DBS海外轉賬發送500元或以上的電子利是至海外好友及親友，可享額外抽獎機會。而首次使用的用户可額外獲贈50元現金獎賞，本地和海外各一次，總共送出高達100元的現金回贈。

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責任編輯：羅浩濂