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【新春銀行優惠】星展推電子利是大抽獎 發送指定金額的利是即可參加 贏取iPhone、智能健身鏡

理財智慧 14:24 2022/01/30

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新年將至，多間銀行都推出不少電子利是優惠，星展銀行同樣。由即日起至2月28日，用戶透過DBS digibank HK流動應用程式登記「轉數快」並使用PayFast及Scan & Pay流動付款發送指定金額的利是，即可參加抽獎。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

只要透過DBS digibank HK流動應用程式登記「轉數快」並發送2封200元或以上的電子利是至本地親友，便可參加抽獎，當中獎賞包括256GB的iPhone 12、KARA智能健身鏡等。

另外，透過DBS海外轉賬發送500元或以上的電子利是至海外好友及親友，可享額外抽獎機會。而首次使用的用户可額外獲贈50元現金獎賞，本地和海外各一次，總共送出高達100元的現金回贈。

 

【虛擬銀行】Mox推現金回贈獎賞 新客戶用Mox增值八達通 可享100元獎賞 【下一頁

【專業工種】輝達基業請手鐘導師 需1年經驗 時薪400元 【下一頁

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責任編輯：羅浩濂

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