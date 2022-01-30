【裝修資訊】新樓裝修省錢攻略 6大方法幫你一把

雖然本港疫情持續反覆不定以及出現移民潮，但依然無阻本港樓市向上，根據土地註冊處的數據顯示，2021年一手住宅樓宇買賣合約數字達17,650宗，比2020年的15,317宗，高2,333宗，可見一手樓宇在逆市下仍有吸引力。由於一手樓的售價較高昂，因此購買一手樓後如何降低裝修成本，成戶主的考量點。今期《精明裝修》提供一手樓宇裝修攻略，望能幫助各位讀者使用最少的金錢裝修成理想中的單位。

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假若選擇入住一手新樓，那麼挑選單位時除了要考慮地點、屋型、呎價等基本需求外，也需要把室內裝修一併考量進去，挑選自己喜歡的風格和格局，再作細節的微調整，否則購買單位後作大興土木，不只耗損新樓宇的建築材料，更無法節省金錢，相當不划算。現提供6大要點供各位參考：

1. 運用現有的建材設備

一手新樓中的建築材料和設備幾乎都是全新的，但是如果只因不滿意而作改裝單位的話，不單造成資源浪費，而且更會花費額外的基本費用，如拆除時的工程費、清潔所需的工程費用，以及重新裝修的費用，一切林林總總加起來的費用可能會超乎想像，甚至可能超過原來單純加建工程費用的一倍以上。

2. 裝修時避免動隔間

除了運用現有的建材設備外，假若隔間不符合要求，改裝隔間都要花上一筆頗大的金錢，想節省金錢裝修，就盡量少動單位隔間。

3. 不更動廚房浴室

假若真需動到隔間，務必避開動用廚房及浴室。改裝廚房和浴室的位置，得動到水管及電路，其工程窟分浩大，而且一經拆除，建商所附的建材及設備就都要重新更換，所花的費用比一般兩個房間打通還要更多。

以上內容輯錄自743期《iMoney Focus》。

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責任編輯：羅浩濂