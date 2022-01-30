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【專業工種】輝達基業請手鐘導師 需1年經驗 時薪400元

理財智慧 12:35 2022/01/30

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輝達基業請手鐘導師，時薪400元，需學士學位，主要到小學教授手鐘技巧，工作時間為星期一至五中午12時至下午4時，每週工作1天，每天工作1 - 1.5小時。

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責任編輯：羅浩濂

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