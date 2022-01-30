【虛擬銀行】Mox推現金回贈獎賞 新客戶用Mox增值八達通 可享100元獎賞

不少虛擬銀行經常都會推出各種優惠，Mox同樣如是。只要於1月31日前，成功開立Mox戶口的新客戶只需使用Mox增值iPhone或Apple Watch 內的八達通，即可專享100元現金獎賞。此優惠只適用於首6,000位客戶，名額有限。

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另外，開設Mox戶口時輸入邀請碼「EARN200」及在開戶首30日內以Mox Card累積消費滿200元或以上（經Mox戶口扣賬或憑Mox Credit簽賬），額外贈200元現金獎賞。

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責任編輯：羅浩濂