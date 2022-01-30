  • 19°C
香港時間 : 2022130日 (日) 13:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【精明裝修】延續舊樓壽命 10大裝修方法

理財智慧 12:49 2022/01/30

分享：

本港樓市節節上升，於第三季度更升穿歷史高位，而新盤市場未有降溫跡象，總總現象令部分港人退而求其次選擇購買二手樓宇，當購買二手樓後，為單位進行裝修亦成一眾戶主的思考點，二手樓除了樓齡較新盤大，單位需要維修的地方有可能比較多。今期《精明裝修》列出10大重點以延續二手樓壽命，讓各位讀者購買二手樓可以參考有關做法。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

為二手樓裝修，水電，建材等基礎工程應列為最優先，當基礎工程完成後，房子的老化問題務必須要徹底解決，否則裝修後，漏水，壁癌等結構性問題開始浮現，屆時又需要重新裝修單位，不但浪費時間，又浪費金錢，因此不妨以15年作為二手樓的分水嶺。基本上，15年以內的單位，除非有明顯問題，否則基礎工程不用動太多，只要把地板，天花板以及牆面重新粉刷，再更新一下廚房和廁所的設備，就能使舊屋煥然一新。但假若是15年以上單位，就要注意基礎工程，特別是屋齡超過20年以上的，水電及瓦斯管線最好全部換掉，避免水管生鏽，堵塞或破裂，此外，亦要注意電力負荷容量及電線老舊問題，以免電線走火。

1. 基礎工程為首要

二手樓字問題故然多，花錢裝修就必須用在適合的位置上，避免不必要的支出，該解決的問題就一定不能忽略，因此應注重在基礎工程上，強化單位的內部結構。

 

2. 預算取決裝修程度

裝修費用並無確實的金額，一切都以計畫的程度而定，另外，有專家建議裝潢預算，可以房屋總價的15至20％來估算。

 

3. 解決結構性問題為先

無論是自住或出售單位，漏水和壁癌等結構性問題，不單影響自己單位，亦會影響樓上或樓下的鄰居，因此一定要優先處理。以壁癌為例，假若不即時處理，會造成水泥和油漆分離，表面會像雪花般剝落，降低結構物的耐久性，嚴重會減低整棟樓宇的壽命。

 

4. 切勿把房間移位

室內設計最基本的原則是切忌把房間移位，特別是廁所、廚房，因為除了泥作工程以外，更會增加水電工程的費用，與此同時，只要施工稍不注意排水管線的移位，日後更有可能會造成漏水問題。

 

5. 進行清拆時不可拆樑柱及主力牆

拆牆是一項大工程，樑，柱及主力牆對建物本身有支撐和承重的功能，亦連繫着整棟樓宇結構，基於安全上的考量及法規的約束，是不得任意破壞的，而拆除前必先告知物業及屋宇署，得到同意先可拆。

 

以上內容輯錄自738期《iMoney Focus》。

 

【新春祈福安排】車公廟初二求籤活動不對外開放 一文看清最新安排 【下一頁

【專業工種】輝達基業請手鐘導師 需1年經驗 時薪400元 【下一頁

    點擊圖片放大
    +7
    +6

 

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

 

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：羅浩濂

開啟hket App，閱讀全文
工程 設計 香港 裝修設計

上一篇文章

【虛擬銀行】Mox推現金回贈獎賞 新客戶用Mox增值八達通 可享100元獎賞

下一篇文章

【專業工種】輝達基業請手鐘導師 需1年經驗 時薪400元

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【iOS更新】Apple iOS 15.4 系統更新 Emoji 及口罩 Face ID 辨識功能
【iOS更新】Apple iOS 15.4 系統更新 Emoji 及口罩 Face ID 辨識功能
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【串燒成交】趁樓價跌尋寶換樓　減價80萬火速沽出原單位後　即日斥1,200萬升級同屋苑大三房
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【二手樓價】寶馬山花園8組客搶同一單位　買家見呎價平過太古城即衝入市
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【二手樓價】何文田天鑄複式戶　身價大貶值　業主7年痛蝕1400萬
【有相睇】愉景新城再現「時光倒流價」　造價重返2020年底　買家深信是「撈底」時機
【有相睇】愉景新城再現「時光倒流價」　造價重返2020年底　買家深信是「撈底」時機
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
【安心出行】最新3.0.2版本支援疫苗氣泡功能 紅藍兩色分辨打針市民
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款