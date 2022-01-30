【娛樂消息】迪士尼幫米妮換新衫

不少人都是看迪士尼卡通片長大的，特別是米奇（Mickey）和米妮老鼠（Minnie）兩大台柱的形象更是深入民心。大家對米妮的傳統印象都是粉紅色頭箍以及一身波點長裙，再加上一雙黃色高踭鞋，是不少女孩心愛的卡通人物，而迪士尼這次為了慶祝巴黎迪士尼度假村開幕30年，決定搞搞新意思，為她換上一套藍色燕尾服。新衣服的米妮不是穿短裙，而是轉了深藍色長褲，但保留了傳統巨標誌性的黑色波點，令這個角色顯得十分型格。

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負責換上這套新衣服的英國時裝設計師史黛拉·麥卡尼（Stella McCartney）表示，米妮新衣服上全新演繹的標誌性波點代表着新一代進步的象徵。網民對此反應不一，有人認為這也是一個不錯的新嘗試，畢竟米妮穿了上一套衣服已經很久，為米妮換上新衣裳，帶來新鮮感。但反對的網民表示這令米妮變得很男性化，失去了原本可愛的形象。

自古創新需嘗試，這次換裝相信有些人會覺得看不慣或者不合乎米妮的傳統活潑的可愛形象，但筆者認為新形象的風格演繹出另有一番風味，況且舊衣服亦穿了很久時間，米妮第一次的出現是在大概100年前的漫畫書上，以Minerva 的名字展現在讀者眼前，換套新衣服為各位迪士尼粉絲帶來新鮮感亦十分新穎。

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