【科技新知】埃塞俄比亞偽香蕉 有機會成為超級食物

在埃塞俄比亞，有種食物外型跟蕉十分相似，固此有人稱它做偽香蕉（Fake banana）但其實它的名字叫做Enset，當地科學家表示Enest可能是一種新的超級食品，也能有效應對氣候變化。

一項新的研究發現，Enest這種植物不但易種植，而且很快便能收成，更可在一些貧瘠的土地上種，更有可能養活超過1億人，而此鄰近地區亦能因此受惠。這種植物在當地早已十分聞名，大部分的居民都用來製作粥和麵包。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

當地大學研究教授指出，Enest是一種很有效而且能解決糧食問題的農作物，因為它可以在一些土地貧瘠時期的種植，有助於提高糧食供應。

事實上，隨住人口在全球攀升，糧食問題一直是很多國家的憂慮，供應一樣但需求增加，而且氣候變化釀成的極端天氣，會引致旱災水災，農業和糧食生產更直接首當其衝。聯合國曾經指出若全球溫度再上升攝氏兩度，一些食物的原料例如小麥，楓糖漿等食物會大大減少，而咖啡，薯條等的產量亦會減少。

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

沒錯，科學家們一直以來都是馬不停蹄想辦法去嘗試解決日益嚴重的糧食問題及氣候變化問題，但我們自身亦要珍惜擁有的資源，不然多多的超級食品幫不到大家。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道-- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機