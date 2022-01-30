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【新冠肺炎】英國三分之二Omicron患者為重覆感染

環球政經 16:55 2022/01/30

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現時變種病毒Omicorn在全球大規模擴散，其傅染性更是不容忽視，其他本來已成功壓制肺炎的地區亦因Omicorn已變得束手無策，而香港更有多條社區傳播鏈，大大影響市民生活。

同場加映：【溫股知新】估頂估底靠分析 電動車股你要識

近日在英國有負責大型研究新冠病毒的研究計劃REACT（The Real-time Assessment of Community Transmission）抽問近數千位，有三分之二，約65%的Omicorn 患者，曾經中新冠肺炎，相信患者是再度感染。研究計劃REACT主席Paul Elliott教授表示，兒童在開學之後，會一直增加與其他人接觸，因此染疫機會亦會提高。另外，與12月相比，65 歲以上的人士的患病率有所增加，會導致住更多人住院，而我們須更留意情況發展。

    點擊圖片放大
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在疫情持續擴散的同時，患者亦有機會「中完又中」，如此看來Omicorn會沒完沒了。而英國衛生局人員表示，英國䘙生安全局首席執行官Dr Jenny Harries 說：「盡管疫苗可能無法阻止感染，但它卻可有效地保護身體。而接種疫苗仍是保護自己免受Omicron重症的方法。為了保護我們的社區，遵循公共衛生建議仍然很重要。」

但另一方面，英國政府正檢視防疫計劃，最快3月解除疫苗護照等措施，並與病毒共存。廢除強制隔離，改為防疫指引。

同場加映﹕【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

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撰文 : 龍瑞成

疫苗 隔離檢疫 疫苗護照 新冠肺炎 肺炎 疫情 經濟 英國

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